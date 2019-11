Napoli | mogli in fuga dalla città | le lady dei calciatori impaurite scappano dopo i furti

Caos Napoli - le mogli dei calciatori lasciano le proprie case : troppa paura per le compagne di Allan - Insigne e Zielinski : Continua il clima rovente intorno al Napoli : le mogli di alcuni calciatori lasciano le proprie abitazioni, troppa paura dopo i casi Allan e Zielinski Dopo l’interruzione del ritiro post Champions League, con il cosiddetto ‘ammutinamento’ dei giocatori, l’aria intorno al Napoli si è fatta davvero pesante. Alcuni giocatori hanno provato in prima persona una sorta di ‘ritorsione’ a causa dei loro ...

Napoli e la paura : la moglie di Allan in albergo - la signora Zielinski in Polonia col marito : La moglie di Allan che si trasferisce in albergo con marito e figli e valuta la possibilità di partire per il Brasile e restarci fino alla nascita del figlio. Quella di Insigne che va dalla famiglia a Frattaminore. Koulibaly che ricorre alla sorveglianza 24 ore su 24. I calciatori del Napoli e le loro mogli hanno paura , cercano riparo come e dove possono. Le consorti hanno bisogno di sentirsi al sicuro e meno sole. Dopo il furto nella casa di ...

Napoli - il clima è ostile : le mogli dei calciatori hanno paura e scappano dalle proprie abitazioni : Situazione che, probabilmente, sta superando il surreale. La Napoli calcistica non sta attraversando, questo è chiaro, uno dei suoi momenti migliori. Spaccatura calciatori-società con la figura di Ancelotti in mezzo (ed in bilico). Ma la questione, purtroppo, sta andando oltre. Passi un periodo difficile, come può capitare in ogni società, ma negli ultimi giorni si è creato un clima talmente ostile da far impaurire le mogli dei calciatori ...