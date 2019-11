Lombardia | approvata la norma per salvare le cascine abbandonate

Fonte : tg24.sky

(Di martedì 12 novembre 2019) Una mappa di come siano divise provincia per provincia non c'è, ma si contano 30.000inche potranno trovare una nuova vita dopo l'approvazione della legge sulla rigenerazione urbana, che contiene anche un articolo riguardante la semplificazionetiva per il recupero delledismesse della Regione, unafortemente voluta dall'Assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi. Nuova vita per gli edififci “Il recupero a burocrazia zero dellelombarde dismesse è un'opportunità straordinaria per il nostro territorio" ha spiegato l'Assessore subito dopo l'approvazione da parte del Consiglio. Si tratta, ha detto Rolfi, di un provvediemento che punta alla massima semplificazione per valorizzare l'immenso patrimonio lombardo che rischia di andare in parte perduto e invece così viene riconosciuto ...

