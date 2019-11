Inter e Milan | sul futuro di San Siro si chiede chiarezza

LIVE Olimpia Milano-Pistoia - Serie A basket in DIRETTA : la squadra di Messina in controllo all’Intervallo (42-28) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL SECONDO QUARTO! Milano è nettamente in controllo all’intervallo con otto punti di Roll e Tarczewski. Il migliore di Pistoia è Brandt con 6 punti. 42-28 Tarczewski al terzo tentativo riesce a segnare sulla sirena. 40-28 Un solo libero per Mack. Ultimi 30 secondi. 39-28 Facile appoggio al ferro per Tarczewski. 37-28 Un solo libero per Brandt. 37-27 Tarczewski dalla lunetta ...

Napoli - Liverpool e Milan diranno quale sarà il futuro di Ancelotti. Interesse da parte di Mertens per l’Inter? : Barbano: Il Napoli è una macchina grande, quindi non si può mettere alla guida di una macchina grande uno qualsiasi. Il Liverpool e il Milan diranno quale sarà il futuro Napoli ANCELOTTI Mertens – A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, sono intervenuti vari opinionisti e giornalisti per parlare della situazione attuale del Napoli, dei rumors di mercato che vedono Mertens accostato all‘Inter, del ...

Rakitic : possibile sfida sul mercato tra Inter - Juve e Milan : L'Inter sarà con certezza la protagonista della prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri dovranno rinforzare la rosa a disposizione del proprio tecnico, Antonio Conte che, dopo la sconfitta in Champions League, ne ha evidenziato i limiti dal punto di vista numerico, battendo soprattutto sul tasto dell'esperienza. L'amministratore delegato Giuseppe Marotta non si è nascosto e, nel pre-partita di ieri contro il Verona, ha dichiarato che ...

Juventus - Demiral Interessa al Milan : possibile offerta a gennaio (RUMORS) : La Juventus, a gennaio, potrebbe effettuare numerose trattative di mercato, soprattutto cessioni: l'esigenza è quella di alleggerire la rosa. Infatti, ci sono molti esuberi che attualmente faticano a trovare spazio negli undici titolari di Maurizio Sarri. Uno dei difensori più apprezzati della rosa bianconera è sicuramente il turco Demiral, arrivato in bianconero in estate dal Sassuolo per circa 16 milioni di euro ma che sta giocando poco con il ...

Inter-Verona 2-1 - le pagelle nerazzurre : Barella e Vecino portano i milanesi in testa : Allo stadio Meazza si è da poco concluso l'anticipo della dodicesima giornata di Serie A, con l'Inter che vince in rimonta sul Verona per 2-1. Verre porta in vantaggio gli ospiti su rigore al 19', con pari siglato nella ripresa da Vecino al 65' e gol vittoria di Barella all'83. La classifica ora vede i nerazzurri in testa alla classifica con 31 punti, a +2 sulla Juventus (che deve ancora giocare contro il Milan), mentre i gialloblu restano a ...

Probabili formazioni 12^ giornata : Inter-Verona - out Sensi. Juve-Milan - Ronaldo ci sarà! : Probabili formazioni 12 giornata- Tutto pronto per il calcio d’inizio della 12^ giornata di Serie A. Il 12° turno prenderà il via con l’anticipo tra Sassuolo-Bologna. Spicca la super sfida tra Juventus-Milan, con bianconeri freschi di qualificazione agli ottavi di Champions League e con i rossoneri chiamati ad una prova d’orgoglio, dopo un solo punto […] L'articolo Probabili formazioni 12^ giornata: Inter-Verona, out ...

Nuovo San Siro - il Comune frena le mire di Inter e Milan allo sviluppo immobiliare : La Giunta del Comune di Milano ieri ha confermato il pubblico Interesse per la realizzazione del Nuovo stadio, con un grande “ma”. Lo spiega il Corriere dello Sport. Il parlamentino cittadino ha infatti detto no alla possibilità di sforare i limiti contenuti dal PGT per la costruzione degli edifici commerciali previsti per l’area attorno all’impianto. Lo ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala, su Facebook: “eventuali altre opere ...

CORRIERE DELLO SPORT / Nuovo stadio Milan e Inter : un brutto colpo per i due club : Non una buona notizia per Milan e Inter per quanto riguarda il Nuovo stadio che dovrebbe prendere il posto di San Siro e che dovrebbe (il condizionale a questo punto è d’obbligo) ospitare le partite Interne delle due squadre meneghine. La Giunta comunale di Milano, infatti, ha confermato il “pubblico Interesse” per la realizzazione del Nuovo stadio, ma ha abbassato la sbarra rispetto all’eventualità di sforare i limiti contenuti dal PGT ...

San Siro - Milan e Inter : «Valuteremo le condizioni» : Giornata importante per Milan e Inter e per tutta la città di Milano. Questa mattina, infatti, la Giunta del Comune di Milano ha deliberato il pubblico Interesse alla proposta dei due club sullo stadio San Siro. In ogni caso, il sindaco Sala ha precisato che «eventuali altre opere (per esempio spazi commerciali, uffici, hotel) saranno […] L'articolo San Siro, Milan e Inter: «Valuteremo le condizioni» è stato realizzato da Calcio e Finanza ...

San Siro - la Giunta di Sala apre a Milan e Inter. "Nuovo stadio - ecco a quali condizioni" : La delibera del Comune di Milano, che ha mostrato pubblico interesse per il progetto di Milan e Inter di costruire un nuovo stadio, impone delle condizioni alle società e traccia il destino dell'attuale impianto sportivo di San Siro. Innanzitutto la Giunta ha dato il suo placet al progetto dei club

La giunta del comune di Milano ha dato parere positivo di pubblico Interesse sul progetto di costruzione di un nuovo stadio nel quartiere di San Siro : Questa mattina la giunta del comune di Milano ha dato parere positivo di pubblico interesse sul progetto di costruire un nuovo stadio vicino al Meazza, alle condizioni che lo sviluppo immobiliare intorno allo stadio non violi le regole stabilite dal piano

Stadio Milan e Inter - importantissima novità dell’ultim’ora : “Lo stadio si farà” : Forse la svolta su una vicenda che si protrae da tantissimo tempo. La Giunta del Comune di Milano ha dato via libera alla realizzazione di un nuovo impianto sulla base delle proposte di Milan e Inter. Lo stadio si farà, dunque ad unica condizione che non vi sia alcuno sviluppo immobiliare al di là di quanto previsto dal pgt. “Eventuali altre opere –dice il sindaco Giuseppe Sala– come spazi commerciali, uffici, hotel, ...

Nuovo stadio per Milan e Inter – C’è il sì della Giunta di Milano - ma emergono le prime ‘condizioni’ : La Giunta del Comune di Milano ha espresso il propri sì al progetto del Nuovo stadio presentato da Milan e Inter, ponendo però alcune condizioni La Giunta del Comune di Milano ha dato il proprio parere positivo di pubblico Interesse al progetto del Nuovo stadio, presentato in sinergia da Milan e Inter. Un sì però condizionato al fatto che non venga portato avanti nessuno sviluppo immobiliare che ecceda le regole stabilite dal Piano di ...

LIVE Olimpia Milano-Baskonia Vitoria - Eurolega basket in DIRETTA : Micov guida il vantaggio milanese all’Intervallo (40-34) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL SECONDO QUARTO! Super parziale dell’Olimpia (14-2) nel finale di quarto e la squadra di Messina conduce all’intervallo di sei punti. Dodici punti di uno straordinario Vlado Micov. Milano entra ora in bonus. Esce Mack e standing ovation del pubblico. 16 secondi all’intervallo. 40-34 MAAAAAACK! Tripla dell’americano! 37-34 Penetrazione di Mack che segna in ...