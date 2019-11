Caos Rieti | niente stipendi da luglio | i giocatori annunciano lo sciopero

Serie C – Caos Rieti - niente stipendi : i calciatori disertano l’allenamento - prossima gara a rischio : Sembrava si fossero risolti, parzialmente, alcuni problemi relativi alle questioni economiche in Serie C. Dopo anni di fallimenti, mancate iscrizioni, ripescaggi, polemiche, era stato messo un po’ d’ordine. Invece no. Ecco rispuntare di nuovo il problema. E’ notizia di poche ore fa del momento di Caos in casa Rieti, compagine ultima in classifica (insieme al Rende) nel girone C di Serie C. Come riporta Rieti Life, la ...