Calabria | tra stazioni chiuse e bus in fiamme altra giornata di follia per Roma

Maltempo - acqua alta a Venezia : la marea entra anche a San Marco. Allerta rossa in Basilicata - Calabria e Sicilia : Maltempo e scuole chiuse in molte parti d'Italia in particolare al Sud dove sono attese mareggiate con onde alte fino a 7metri. Neve al nord oltre gli 800 metri e acqua alta...

Calabria - uomo muore dopo essere stato travolto da un'auto : In Calabria un uomo è deceduto alcune ore dopo essere stato travolto da un'autovettura nella mattinata di questo lunedì 11 novembre. La dinamica risulta essere ancora poco chiara, ma pare che l'uomo, mentre stava attraversando la strada, sia stato travolto dall'auto. Le sue condizioni di salute sono sembrate essere subito gravi: pare essere giunto presso l'ospedale Annunziata di Cosenza parzialmente incosciente anche se in quel momento riusciva ...

Allerta Meteo Calabria - RFI : possibili modifiche alla circolazione dei treni sulla Jonica e sulla Catanzaro Lido – Lamezia Terme Centrale : In base al Bollettino Meteo diramato dalla Protezione Civile della Regione Calabria, per le abbondanti piogge previste per la giornata di domani, 12 novembre, ci saranno possibili modifiche alla circolazione ferroviaria sulle linee Reggio Calabria Centrale – Catanzaro Lido, Catanzaro Lido – Crotone – Sibari e Catanzaro Lido – Lamezia Terme Centrale. Previsto un servizio sostitutivo con autobus, che sarà attivato compatibilmente ...

Calabria : 39enne perde la vita in un incidente stradale - ferito un 40enne : Una drammatica notizia arriva dalla Calabria, dove un incidente stradale ha provocato il decesso di un uomo e il ferimento di un altro. Le notizie risultano essere ancora molto frammentarie in quanto l'incidente si è verificato poche ore fa. I due stavano viaggiando sulla stessa autovettura, che per cause tutte in corso di accertamento, si è capovolta. Sul luogo si sono recati tempestivamente i sanitari del 118 per tutte le cure del caso e hanno ...

Transito di Mercurio sul disco solare : osservazioni e proiezioni al Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria : In occasione del raro fenomeno astronomico del Transito di Mercurio sul disco solare che avverrà lunedì 11 novembre, il Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria propone, al pubblico e alle scuole, osservazioni guidate al telescopio e proiezioni in 3D. Mercurio è un pianeta roccioso, il più piccolo e più vicino al Sole. Nella mitologia, è il messaggero degli dei con i calzari alati che per la sua velocità e destrezza divenne anche il protettore ...

Cosa c’entrano gli struzzi con la storia dei sequestri in Calabria : Lo spiega "Statale 106", il libro in cui Antonio Talia racconta la 'ndrangheta viaggiando sulla strada che attraversa la Calabria

Domani agricoltori in piazza a Roma contro i cinghiali : dalla Calabria 29 amministrazioni comunali - il presidente del Parco dell’Aspromonte e agricoltori : L’invasione e la presenza dei cinghiali è sempre invasiva e ha determinato lo sconvolgimento e vita difficile nelle campagne e nelle aziende agricole. Domani giovedì 7 novembre dalle ore 9.00 a Roma blitz SOS cinghiali in piazza Montecitorio al quale parteciperanno significativamente dalla Calabria 29 amministrazioni comunali con il gonfalone, il presidente del Parco dell’Aspromonte Domenico Creazzo e una nutrita delegazione di agricoltori che ...

Ultimi sondaggi elettorali Emilia Romagna e Calabria - in tutte le due regioni sale centrodestra - arrancano Pd e M5S : Sarà “election day”. Il 26 gennaio si voterà sia in Calabria che in Emilia Romagna e proprio dall’esito delle urne potrebbe uscire una grande sorpresa sia per gli abitanti delle due regioni che per tutti gli italiani. La vittoria del centrodestra, in Calabria è in netto vantaggio ma anche in Emilia Romagna la sua candidata sembra essere al momento vincente, potrebbe dare la spallata definitiva al governo di Giuseppe Conte. Matteo ...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi Reggio Calabria : sequestrati 61kg di cocaina purissima : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi Reggio Calabria. Sono stati sequestrati 61 chilogrammi di cocaina purissima a Gioia Tauro, 5 novembre 2019,

Matteo Salvini gode - regionali in Calabria il 26 gennaio. Election day con l'Emilia - Conte - Pd e M5s travolti? : Una slavina su Pd e M5s chiamata "Election day". Il 26 gennaio è la data scelta dal governatore uscente Mario Oliverio, democratico, per le elezioni regionali in Calabria. Data cruciale, perché coincide con il voto in Emilia Romagna. Di fatto, un assist a Matteo Salvini e alla Lega visto che più il

Calabria : disagi metro altra inefficienza Giunta Raggi : Roma – Arrivano le parole di Annagrazia Calabria, deputato di Forza Italia, in merito ai disagi che riguardano le metropolitane di Roma: “Anche oggi Roma aggiunge una pagina al diario delle inefficienze grilline. A causa di allagamenti è chiusa la stazione Manzoni ed è impercorribile un tratto del sottopasso a Tiburtina. Episodi di questo tipo si ripetono puntualmente, minando la qualità della vita dei cittadini e minando l’immagine ...

Casali del Manco(CS). Intervista a Francesco De Marco - Scrittore e Drammaturgo : ”Il Teatro Dialettale della Calabria merita di essere tutelato - perché è il testimone della nostra identità”! : Il nostro attento interlocutore ha espresso a “Laprimapagina.it” un preoccupato pensiero ed anche un auspicio: ”Fare in modo che la

Incidenti stradali : muoiono un 34enne nel milanese ed una 64enne in Calabria : Due Incidenti mortali si sono verificati sulle strade italiane negli ultimi giorni. Stavolta la cronaca racconta di due tragici fatti avvenuti nel milanese e in Calabria. A perdere la vita sono stati rispettivamente un uomo di 34 anni che guidava un'auto a Rho (Milano) e una donna di 64 anni che stava attraversando la strada in una zona altamente trafficata a Reggio Calabria. Nel primo incidente sono state coinvolte diverse auto nei pressi di un ...

Boato e tremori tra Messina e Reggio Calabria come un terremoto - esplode ordigno in mare : Intensi boati e tremori sono stati avvertiti oggi 29 ottobre 2019, precisamente alle 11.54, sullo Stretto di Messina, tra Messina e Reggio Calabria. Chiariamo subito che non si è trattato di una...