Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 | forte sfogo contro gli haters | “Poveracci”

Live Non è la D’Urso - Barbara d’Urso e Gabriel Garko si baciano sulla bocca. Poi l’inedito racconto dell’attore : “Parliamo di questo fatto che tu saresti rifatto. Io sono davanti a Gabriel, ti darei un bacio in bocca“, con queste parole Barbara D’Urso si rivolge a Gabriel Garko, accusato da tempo di aver ricorso alla chirurgia estetica. “Dammelo“, risponde l’attore presente in studio a Live-Non è la D’Urso per un’intervista lancio al suo primo libro. I due si avvicinano, scatta il bacio e la padrona di casa ...

“Mi sa che hai bevuto troppo!”. Taylor Mega così a Live Non è la D’Urso. Barbara non si trattiene e i social ‘impazziscono’ : Prima ha presentato il calendario senza veli che già sta facendo impazzire i fan, poi è volata al caldo di Sharm El Sheik per una breve vacanza a suon di bikini, scatti bollenti e tuffi sensuali. Taylor Mega continua a far parlare di sé e dopo il triangolo amoroso con Giorgia Caldarulo ed Erica Piamonte del Grande Fratello (secondo ex amiche e paparazzi messo in scena solo per pubblicità) ha infuocato i social: “Non mi imbarazzo a mettermi a ...

Che succede a Taylor Mega - Barbara d’Urso in collegamento : ‘Cosa stai biascicando?’ : Il 31 ottobre Taylor Mega ha festeggiato 26 anni, con una festa sfarzosa il ‘Mega Pink Party’ le cui immagini sono state trasmesse durante Live – Non è la d’Urso in onda lunedì 11 novembre. Da qui lo spunto per parlare di figli di papà, ricchi e soldi guadagnati e spesi. In studio c’è Camilla Lucchi, ereditiera, mentre in collegamento da Sharm El Sheikh c’è Taylor Mega. Da subito iniziano i problemi col ...

Live Non è la D’Urso - Barbara d’Urso ‘sbrocca’ in diretta all’ospite : “Sei insopportabile” : Un altro lunedì sera “scoppiettante” con Live – Non è la D’Urso. Nella prima parte del programma si è parlato di sesso e chiesa e dello scandalo delle suore incinte. Temi, questi, che ha fatto accendere gli animi in studio. Soprattutto quello di Paolo Brosio, che infatti è stato ripreso in diretta dalla padrona di casa. In generale, gli ospiti di Carmelita hanno raccontato le loro esperienze. Serena Grandi per esempio ha ricordato, come aveva ...

Ascolti Barbara d’Urso : Live supera il 14%. Montalbano ancora leader : Barbara D’Urso: crescono gli Ascolti di Live Non è la D’Urso. Montalbano vince in replica Una puntata ricca di ospiti e di contenuti quella di Live Non è la D’Urso di lunedì 11 novembre. Tanti gli argomenti affrontati: dal talk sulle suore incinte, in cui Paolo Brosio ha litigato con Barbara D’Urso, all’intervista di Gabriel Garko e il faccia a faccia tra Stefania Pezzopane e Simone Coccia, fino alla giovane Magalì ...

L’ex di Lucia Bramieri fa un Appello a Barbara D’Urso! : Dopo le dichiarazioni di Lucia Bramieri, il suo ex fidanzato, Gianluca Mastelli, ha lanciato un Appello a Barbara D’Urso. Mastelli in lungo post sui social prima si è scagliato contro la Bramieri, rea secondo lui di dire falsità e di non essere matura, e poi addirittura a tirato in mezzo la D’Urso facendole un Appello. Ecco i dettagli. Il nome di Gianluca Mastelli a molti non dirà niente, mentre altri lo ricorderanno per la sua breve ...

Ascolti TV | Social Auditel 11 novembre 2019 : Non è la D’Urso prima tendenza - il bacio tra Gabriel Garko e Barbara d’Urso fa impazzire i social : social Auditel 11 novembre 2019: Live - Non è la D'Urso al primo posto nel trending topic italiano con +9.000 Tweet.Report nuovo record nel trending topic, Stasera tutto è possibile al secondo posto Live Non è la D’Urso si conferma il programma tv più seguito del lunedì sera. L’hashtag ufficiale ...

Gabriel Garko e Barbara d’Urso si baciano sulla bocca a Live! : Live Non è la d’Urso, Barbara e Gabriel Garko: scatta il bacio choc in diretta Barbara d’Urso ha da poco intervistato Gabriel Garko a Live. E in questa occasione l’attore ha parlato della sua esperienza a Sanremo, dell’incidente nella cittadina ligure durante il Festival e della sua vita privata. Ma non è finita qua perchè la conduttrice di Live Non è la d’Urso gli ha anche voluto chiedere se siano vere le voci ...

Live Non è la d’Urso - Brosio litiga con Barbara : “Non sono scemo!” : Paolo Brosio s’infuria con Barbara d’Urso durante la diretta di Live Live Non è la d’Urso è partito col botto, incentrando nel primo talk della serata una tematica che tanto sta facendo discutere: le vite amorose delle figure religiose. L’argomento, come prevedibile, ha fatto infuriare e non poco Paolo Brosio che ha duramente discusso con Barbara d’Urso accusandola di voler far passare un’immagine della ...

Pomeriggio 5 - caos in studio. Barbara d’Urso : “Non fate i bulletti!” : Barbara d’Urso placa la lite tra Kikò Nalli e Alan Fiordelmondo a Pomeriggio Cinque Pomeriggio 5 è stato lo scenario dell’acceso scontro Kikò Nalli e il paparazzo Alan Fiordelmondo. I due, che non se le sono mandati a dire, hanno pesantemente discusso a causa del presunto tradimento di Ambra Lombardo. L’ex marito di Tina Cipollari crede nella buona fede della sua compagna, mentre l’ospite di Barbara d’Urso è ...

Nadia Toffa - polemica dopo l’intervista di Barbara d’Urso alla mamma : c’entra il funerale : La mamma di Nadia Toffa è stata ospite a Domenica Live. A Barbara D’Urso, la signora Margherita ha raccontato con evidente commozione l’ultimo periodo della figlia, che ha lottato fine alla fine contro un terribile tumore. “Aveva una forza inimmaginabile, era lei che sosteneva me, non il contrario. Sapeva quello che aveva ma ha sorriso fino all’ultimo giorno” ha detto. Barbara ha dimostrato estrema vicinanza alla donna, ripetendo più volte ...