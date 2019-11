Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 12 Novembre 2019 | Furioso Litigio tra Gemma e Jean

Uomini e Donne Gemma e Juanluis - lei rischia di svenire : Maria tenta l’impossibile : Gemma Galgani, a Uomini e Donne amore e passione con Juanluis: il racconto della Dama Gemma Galgani ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine per Juanluis Ciano e oggi a Uomini e Donne è stato chiarissimo. La Dama del Trono Over ha fatto con lui un’esterna in cui ne sembrava attrattissima e in […] L'articolo Uomini e Donne Gemma e Juanluis, lei rischia di svenire: Maria tenta l’impossibile proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Jean Pierre Sanseverino : "Gemma Galgani troppo possessiva" : Intervistato da 'Uomini e Donne Magazine', in edicola questa settimana, Jean Pierre Sanseverino, ha spiegato, una volta per tutte, perché non è funzionata la frequentazione con Gemma Galgani. Dopo qualche settimana di frequentazione, il cavaliere ha preferito vivere la conoscenza su un piano amicale per non illudere la dama sulla diversa natura dei loro sentimenti: Gemma è una bellissima persona. Non credo sbagli qualcosa. O meglio, io posso ...

IDA PLATANO E RICCARDO GUARNIERI/ Uomini e Donne : 'non c'è passione - non vedo...' : Uomini e Donne Trono Over, Ida PLATANO e RICCARDO GUARNIERI sempre in crisi, ecco cosa succederà oggi.

Uomini e Donne - Ida : "Con Riccardo ci sono giorni in cui le cose vanno bene - altri in cui vanno male" : Dopo gli ultimi aggiornamenti su Gemma e la conoscenza con Juan Luis, ecco entrare in studio Riccardo e Ida con una clip che ha riassunto gli avvicinamenti accaduti tra di loro. Dopo la registrazione della scorsa settimana, i due si sono confrontati dietro le quinte. Per l'uomo, Ida vede solo la parte negativa."Da parte tua tutta questa volontà non c'è... non la vedo" si lamenta Riccardo. Ammette di essere frenato anche lui "ma per essere ...

GEMMA GALGANI E JUAN LUIS/ Uomini e Donne - serenata e bacio : 'sono emozionata' : JUAN LUIS e GEMMA GALGANI: la frequentazione procede a gonfie vele, ecco le ultime novità oggi in onda.

Uomini e Donne oggi - Maria De Filippi avverte Gemma : “Corri troppo” : Gemma Galgani innamorata di Juan Luis di Uomini e Donne: Maria De Filippi la mette in guardia La dama Gemma Galgani, in quest’ultima puntata del Trono Over di Uomini e Donne, ha rivelato di aver avuto il classico colpo di fulmine con Juan Luis Ciano. E questo suo atteggiamento ha lasciato perplessi molti in studio, Maria De Filippi compresa, la quale ha preso la palla al balzo per avvertirla: “Non stai caricando un po’ troppo? ...

Uomini e Donne - Juan Luis canta "Balliamo" per Gemma : Entusiasmo per Gemma Galgani, dopo l'incontro della settimana scorsa con Juan Luis. La dama ha raccontato di aver avuto un'ottima prima impressione nei confronti del cavaliere:"Una sorpresa inaspettata dopo la chiusura con Jean Pierre. Come al solito Tina ci mette il carico da 90. Ha superato ogni limite oltre a quelli che aveva già superato. Non dovrebbe nemmeno più rivolgermi la parola..."prosegui la letturaUomini e Donne, Juan Luis canta ...

Uomini e Donne - la D'Urso e Raselli potrebbero conoscersi da tempo : una foto lo proverebbe : Sul cast Uomini e Donne aleggia l'ennesimo "fantasma": stando ad alcuni indizi che impazzano in rete da qualche ora, sembrerebbe proprio che Giulio Raselli e una delle sue corteggiatrici si conoscano da tempo. Su Instagram circolano delle "prove" che confermerebbero la frequentazione a Formentera tra il tronista e Giulia D'Urso: in uno scatto, in particolare, si vedrebbe un tatuaggio che la giovane ha sul piede e che è identico a quello ...

Anticipazioni Uomini e donne : Armando Incarnato porta una segnalazione su Juan Luis : La registrazione di Uomini e donne che si è tenuta sabato 9 novembre ha concesso ampio spazio a Gemma Galgani e alle novità relative alla sua frequentazione con Juan Luis Ciano. A differenza di quanto accaduto in precedenza, tra loro c'è stato qualche battibecco, soprattutto perché la dama torinese non ha gradito che il suo cavaliere abbia ballato con Tina Cipollari. Ne sono conseguiti i soliti scontri a limite del trash tra la Galgani e la ...

Uomini e Donne - Ida e Guarnieri di nuovo vicini dopo le discussioni : nuovo colpo di scena nella relazione sentimentale che vede protagonisti Ida Platano e Riccardo Guanieri: dopo la lite che la coppia ha avuto durante la registrazione del 9 novembre del trono over, i due sono apparsi felici e sorridenti insieme in una Instagram Story postata dal cavaliere. Cosa sia accaduto precisamente dopo la discussione che è culminata con le lacrime di Ida nel suo camerino non è stato reso noto ma sta di fatto che i due ...

Francesca De Andrè - ex tronista di Uomini e Donne : “È tutta apparenza” : Uomini e Donne, Giulia Montanarini si schiera dalla parte di Francesca De Andrè: la confessione Giulia Montanarini, alcuni anni fa, ha partecipato al Trono Classico di Uomini e Donne in qualità di tronista. In quella occasione la ragazza ha scelto Alessio Lo Passo, con il quale è durata davvero molto poco. Ma non è finita qua perchè in queste ore l’ex tronista di Uomini e Donne è tornata a far parlare per alcune dichiarazioni rilasciate al ...

Uomini e donne : la Platano e Riccardo insieme in una foto nonostante il litigio in studio : Con grande curiosità, i telespettatori di Uomini e donne continuano a seguire le vicende di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, monitorando i loro movimenti fuori e dentro lo studio. Il ritorno di fiamma non ha portato all'idillio che in molti si sarebbero aspettati, tanto che la coppia ha spesso espresso i propri malumori. La più pungente, a tal proposito, è stata la Platano che in varie occasioni si è lamentata dell'eccessiva freddezza del ...