Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 11 novembre 2019) “E’ stata sicuramente una situazione unica per me, ha pagato tutto in, era un viaggio che costava molto, oltre, mi pare”. Così la titolare di un’agenzia viaggi, testimoniando nel processo milanese sul caso ‘ter’, ha parlato di unadi“cinquefa”, in una delle deposizioni previste per oggi sulle spese ‘faraoniche’ di Karima El Mahroug che, secondo i pm, sarebbero state finanziate da Silvio Berlusconi, tra gli imputati per corruzione in atti giudiziari, per comprare il suo silenzio sulle serate ad Arcore.Già a verbale nelle indagini nel 2015 la testimone aveva raccontato di quellaorganizzata per, sua figlia, la baby sitter e il compagno dell’epoca Luca Risso e pagata “tra i 55mila e i 60mila”. Oggi ha aggiunto anche: ...

fattoquotidiano : Ruby ter, teste in aula: “Pagò in contanti vacanze alle Maldive: oltre 50mila euro” - HuffPostItalia : 'Ruby pagò 50mila euro in contanti una vacanza alle Maldive 5 anni fa. Voleva tutti i confort' - RafaelCola85 : RT @HuffPostItalia: 'Ruby pagò 50mila euro in contanti una vacanza alle Maldive 5 anni fa. Voleva tutti i confort' -