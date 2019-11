MotoGP | GP Valencia 2019 | programma | orari e tv Il calendario completo

Fonte : oasport

(Di lunedì 11 novembre 2019) Nel prossimo weekend (15-17 novembre) il Mondiale disi concluderà. L’ultimo round sul Ricardo Tormo disancirà la chiosa stagionale e i per i centauri sarà l’occasione per lottare per il successo di tappa con grandi motivazioni. Il tema sarà sempre il solito: chi riuscirà a battere Marc Marquez? Lo spagnolo vorrebbe chiudere da trionfatore l’annata che gli ha portato l’ottavo titolo iridato. Sul circuito di casa Marc ha intenzioni bellicose per far valere il proprio status di superiorità. Attenzione però alle Yamaha, che negli ultimi round sembrano aver ritrovato la quadra. Il francese Fabio Quartararo e l’iberico Maverick Vinales sono i piloti più accreditati e il Top Gun del Motomondiale nell’ultima uscita a Sepang (Malesia) si è imposto da dominatore. La speranza è che anche Valentino Rossi, in questo caso, sia della partita per il ...

