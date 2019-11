I paletti che ancora frenano la riforma della giustizia 

Evasione - l’esperto : “Bene il tentativo di superare i paletti della Privacy all’uso dei dati. Ma nella norma c’è una falla che va chiusa” : “C’è un tentativo coraggioso nella direzione giusta, di questo va dato atto alla maggioranza e al governo. Ma non sono del tutto sicuro che riuscirà a centrare l’obiettivo. Prevedo reazioni che faranno leva su aspetti giuridici della norma”. Alessandro Santoro, docente di Scienze delle Finanze a Milano Bicocca ed ex membro del comitato di gestione dell’Agenzia delle Entrate, ha accolto con soddisfazione ...

Manovra - che cosa cambia per i dipendenti e per le partite Iva : da taglio del cuneo e stretta sui buoni pasto ai paletti per la flat tax : I dipendenti ottengono un primo mini taglio del cuneo fiscale. Ma, insieme a una quarantina di euro in più in busta paga, per loro arrivano la discussa stretta fiscale sulle auto aziendali e quella sui buoni pasto cartacei. Anche per le partite Iva il testo del ddl di Bilancio appena inviato al Parlamento per la conversione in legge – passibile quindi di ulteriori modifiche fino a fine anno – è una vittoria a metà. Dopo il tira e ...

Nino Di Matteo : “Ergastolo è l’unica pena che fa paura ai boss. Il legislatore metta paletti : non basta la buona condotta per i permessi” : “L’ergastolo ostativo è l’unica pena detentiva a spaventare i capi della mafia”. Quindi, dopo le sentenze della Cedu e della Consulta, “auspico che il legislatore metta dei paletti” e che, come “prova per ottenere i permessi, “non basti la buona condotta”. Nino Di Matteo, il magistrato membro del Consiglio superiore della magistratura ed ex pm del processo Stato-mafia, intervistato su Rai3 da ...

Alitalia - lettera di Lufthansa a Fs e ministero : “Disponibili a considerare l’investimento”. Ma mette paletti anche sul costo del personale : Adesso Lufthansa apre per davvero a un investimento nella nuova Alitalia. In una lettera inviata a Ferrovie dello Stato e al ministero dello Sviluppo Economico, la compagnia tedesca ha spiegato che sarebbe disposta a mettere sul piatto un importo superiore a quanto finora emerso da altri partner di mercato. Tradotto: molto più di Delta Airlines, che era disposta a ‘scommettere’ 100 milioni di euro, una cifra pari al 10% del nuovo ...

Manovra - spunta l’evasometro con anonimato per superare i paletti della Privacy. Intesa da trovare su pacchetto famiglia e microtasse : Otto giorni dopo la data entro cui il governo avrebbe dovuto presentare alle Camere la legge di Bilancio, la Manovra è ancora a caccia di coperture e intese politiche su molti punti. La maggioranza tonerà a vedersi martedì per fare il punto sul pacchetto di misure per la famiglia: la settimana scorsa si è parlato di una carta bimbi da 400 euro al mese, ma sarebbe necessario azzerare tutti gli attuali bonus e l’accordo definitivo non ...

Perché l’Europa ha messo dei paletti ai chip di Broadcom : Islandia, N.Y.: The former headquarters of Computer Associates in Islandia, New York, displaying signage for the new owners “Broadcom” on November 7, 2018. (Photo by Thomas A. Ferrara/Newsday RM via Getty Images) Possibili violazioni della concorrenza. Questa è la ragione che ha portato l’Antitrust europea a imporre limitazioni provvisorie agli accordi commerciali stipulati dal colosso americano dei chip Broadcom. La decisione presa ...

Perché dobbiamo mettere subito dei paletti ai deepfake : A comparison of an original and deepfake video of Facebook CEO Mark Zuckerberg. (Elyse Samuels/The Washington Post via Getty Images) Lo scorso 3 ottobre sono stati definitivamente approvati dallo Stato della California due atti legislativi volti a regolamentare il crescente utilizzo delle più recenti tecniche di manipolazione digitale capaci di riprodurre fedelmente la fisionomia degli esseri umani, meglio conosciute come deepfake. In ...