Giorgetti lancia un tavolo costituente

(Di lunedì 11 novembre 2019) Una legislatura. Per Giancarlol’unica possibilità per evitare il totale immobilismo del paese era quella, il 20 agosto, “di mettersi attorno a une fare quattro o cinque cose tutti insieme, per il bene del paese, e poi tornare al voto”. Il plenipotenziario della Lega getta il sasso nello stagno durante “Metamorfosi”, il convegno organizzato da Huffpost alla Fondazione Feltrinelli a Milano. “Dovevamo aprire unper le riforme istituzionali - ribadisce l’ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio - Era l’unica cosa che dovevamo fare”. La finestra si è forse chiusa, ma non del tutto: “Leggo che il governo vuole cambiare la legge elettorale. Ecco, se facciamo il proporzionale questo paese è spacciato”. E l’apertura, quindi: “Sediamoci a unper ...

