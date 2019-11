Ex Ilva | Conte vede Merkel | “Cooperazione con Germania nel settore dell’acciaio”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 novembre 2019) “Ci siamo ripromessi una cooperazione per cercare di confrontarci sulle soluzioni più avanzate dal punto di vista tecnologico e condividere le conoscenze” neldell’acciaio. Lo ha detto Giuseppedopo aver incontrato a Roma la cancelliera tedesca Angela, con la quale il presidente del Consiglio ha parlato della questione ArcelorMittal e ex. “Lavoriamo per una soluzione che tenga in piedi la tutela della salute e la salvaguardia del lavoro. E’ la sfida del governo”, ha aggiunto il premier. Nel colloquio tra i due anche la questione dei flussi migratori: “Grazie all’Italia per il suo impegno in Libia“, ha detto la cancelliera al premier, ringraziando anche per la “vostra partecipazione” alla conferenza di Berlino sul Paese nordafricano: “Mi fa piacere che sarai a Berlino alla conferenza sull’Africa”, ...

NicolaPorro : Per il Corriere #Conte rilancia sull’#Ilva (cosa voglia dire lo sanno solo loro). Tutti parlano della #Carfagna, co… - marcotravaglio : Giuseppe Conte: 'Basta parlare di scudo se Mittal non tiene l'Ilva e tutti gli operai' [L'INTERVISTA… - NicolaPorro : Attacco in #Iraq ai nostri soldati: rimanere o andarsene? La vera storia dell’#Ilva raccontata da @BentivogliMarco… -