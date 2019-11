Condannata per terrorismo Lara Bombonati | la foreign fighter italiana

Una foreign fighter italiana è stata Condannata per terrorismo a 2 anni e 8 mesi di carcere : Lara Bombonati, 28 anni, è stata condannata a 2 anni e 8 mesi di carcere dalla corte d’assise di Alessandria per associazione con finalità di terrorismo: nel 2016 era partita per la Siria per diventare una foreign fighters, cioè una combattente straniera

Firenze - staccava marche da bollo dai moduli per i passaporti e le rivendeva : Condannata poliziotta : La donna avrebbe intascato più di 2500 euro: per lei 4 anni e 3 mesi di reclusione. Nel 2018 era già stata dichiarata colpevole per minacce e porto abusivo di armi

Lascia i suoi animali senza cibo e il cane mangia il gatto per sopravvivere : Condannata a 18 mesi : Ha Lasciato il suo cane Kray e i suoi due gatti, Reggie e Ronnie, da soli e senza cibo per giorni, chiusi in casa. Gli animali hanno cercato di trovare qualcosa di cui nutrirsi ovunque, nei cestini dell’immondizia e in ogni angolo della casa. Ma alla fine per i due gatti non c’è stato niente da fare e sono morti di fame. Kray, uno Staffordshire bull terrier, ha dovuto mangiare la carcassa di uno dei due mici per sopravvivere. La ...

46enne romana Condannata per spaccio. Sospeso suo reddito di cittadinanza : Roma – Arrestata dai Finanzieri una donna di 46 anni di Roma, che aveva trasformato un circolo ricreativo in gestione in una centrale di spaccio di cocaina. Con l’arresto è stata impedita la vendita di 155 dosi di droga. I militari sono stati attirati dal continuo andirivieni degli avventori in un esercizio sito nel quartiere tiburtino. Ciò ha fatto scattare la perquisizione dei locali, dove sono state rinvenute dosi già confezionate ...

Si siede sulla faccia del fidanzato e lo costringe a praticarle sesso orale : Condannata per aggressione domestica : Adoratori e feticisti del face sitting fate attenzione, potreste finire in galera. Questo è quello che è successo ad Anna Nicole Parrino, una 44enne della contea di Boone nel Missouri, avvezza ad una pratica da “soffocamento” che anche su Pornhub raccoglie grande seguito. La donna è stata accusata dal compagno di averlo spinto per terra ed essergli seduta sopra il viso, comprimendogli la vagina su naso e bocca fino a non permettergli più di ...

La cognata di George Clooney Condannata per guida in stato d’ebrezza : La cognata di George Clooney è stata condannata a tre settimane dietro le sbarre dopo essere stata condannata per guida in stato di ebrezza a Singapore. Non è la prima volta che la donna viene fermata mentre si mette ubriaca al volante di un’auto il problema in casa Clooney si sta facendo sempre più serio perché rischia di infangare la reputazione immacolata della moglie dell’attore, l'avvocato per i diritti umani Amal.\\Tala Alamuddin Le ...

Risperdal - Condannata Johnson&Johnson : “8 miliardi ad uomo per avergli fatto crescere il seno” : Il colosso farmaceutico Johnson & Johnson è stato condannato a un risarcimento danni pari a 8 miliardi di dollari che dovrà corrispondere al 26enne Nicholas Murray. Quest'ultimo ha usato il farmaco antipsicotico Risperdal da bambino, che gli ha causato una ginecomastia, ovvero un ingrossamento delle mammelle. La decisione è stata presa da una giuria di Philadelphia.Continua a leggere

Bari - appello-bis per Lea Cosentino : ‘lady Asl’ Condannata a 2 anni per peculato : Due anni di reclusione per peculato. La Corte di appello di Bari ha ridotto di un mese le pene inflitte nei confronti di Lea Cosentino, ex direttore generale della Asl di Bari, e Antonio Colella, all’epoca – nel 2008 – direttore dell’Area patrimonio della stessa Asl, con riferimento alla vicenda della cosiddetta ‘spy story’, la bonifica degli uffici dell’Asl da eventuali microspie. È l’esito del processo di appello bis ...

Cinquantenne si innamora di una escort e le intesta il conto da 100mila euro : Condannata per truffa : Un uomo di 50 anni di Parma dopo aver lasciato la moglie ha iniziato a frequentare una escort trovata su un sito di annunci: dopo alcuni incontri i due hanno deciso di andare a vivere insieme e l'uomo ha intestato alla donna un conto corrente da 97 mila euro, il frutto di una vita di risparmi.Continua a leggere

Mediaset España Condannata per plagio - Pasapalabra non andrà più in onda : Noi l'abbiamo conosciuto come Passaparola, il fortunato game show - ispirato al format britannico The Alphabet Game - condotto da Gerry Scotti (senza dimenticare la breve incursione di Claudio Lippi nella prima annata) che nel 1999, dopo il flop di Superboll con Fiorello, prese le redini in corsa di una fascia oraria che stava diventando l'incubo di Canale 5: il preserale.La versione italiana è stata chiusa nel 2008, mentre in ...

Usa - Condannata per omicidio una poliziotta bianca che uccise un nero disarmato in casa : La sera del 6 settembre del 2018 l’agente Amber Guyger, 31 anni, veterana della Polizia di Dallas, Texas, rientra a casa ancora in divisa dopo un pesante turno di lavoro. Parcheggia la propria auto, sale in ascensore ed entra in quello che ritiene essere il proprio appartamento al terzo piano: vede sul divano un intruso seduto, gli intima di alzarsi e quindi, sentendosi minacciata, spara due volte. Botham Jean, ventiseienne, è invece seduto sul ...

Marocco - giornalista Condannata a un anno di carcere per “aborto illegale” e “relazione fuori dal matrimonio”. Amnesty : “Processo politico” : Un anno di carcere. È la pena comminata ieri alla giornalista marocchina Hajar Raissouni, condannata dal tribunale di Rabat per “aborto illegale” e “dissolutezza e relazione sessuale al di fuori del matrimonio”. Un caso che ha suscitato clamore e proteste, non solo in Marocco. Insieme a lei, sono stati condannati il fidanzato, Amin Rifaat, a un anno, il ginecologo a due anni di carcere più altri due di interdizione dalla professione medica, ...

Rdc all’ex Br Condannata per l’omicidio D’Antona - la moglie del giuslavorista : “Grande ingiustizia” : Federica Saraceni, l'ex Br condannata per l'omicidio del giuslavorista Massimo D'Antona è agli arresti domiciliari, ma per legge le spetta il reddito di cittadinanza. Olga D'Antona si sfoga a Radio Capital: "Ho provato un grande senso di ingiustizia. Non sempre quello che è legale è giusto. L'ingiustizia non la subisco io, ma la subiscono tutti i cittadini".Continua a leggere

19 enne violentata da uno sconosciuto resta incinta - ha un aborto spontaneo e viene Condannata a 30 anni di carcere per omicidio volontario : Una storia che è accaduta qualche anno fa che comunque resta attuale perché ancora oggi le donne, in alcuni paesi del mondo, non hanno gli stessi diritti degli uomini, anzi in alcuni casi sono trattate come schiave. La storia di Evelyn Hernandez Cruz è un tipico esempio di quanto detto sopra. La donna a soli 18 anni fu violentata da uno sconosciuto. La ragazza dopo la violenza avvenuta a Los Vasquez un piccolo paese in El Salvador rimase ...