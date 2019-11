Atalanta-Juventus | streaming e tv | dove vedere la 13a giornata di Serie A

Serie A - calendario 13^ giornata in tv : Atalanta-Juventus su Sky - Torino-Inter su Dazn : Il campionato di Serie A riprenderà dopo la sosta per le nazionali. Il prossimo turno proporrà diversi big match. La 13ª giornata si aprirà alle ore 15.00 di sabato 23 novembre con la sfida tra Atalanta e Juventus. Il match della capolista sarà trasmesso in diretta tv su Sky. I bianconeri non vincono a Bergamo da 4 stagioni. L’ultimo successo in trasferta risale alla stagione 2015/16, quando si imposero per 0-2, con le reti di Andrea Barzagli e ...

Highlights Lokomotiv Mosca-Juventus 1-2 e Atalanta-Manchester City 1-1 : bianconeri agli ottavi! : Highlights Lokomotiv MOSCA JUVENTUS- La Juventus batte 2-1 il Lokomotiv Mosca last minute e accede agli ottavi di finale di Champions League con due turni d’anticipo. Decidono i gol di Ramsey e di Douglas Costa. Il brasiliano mette il sigillo con un gol straordinario al 93′. Juve qualificata nonostante qualche difficoltà nella gestione della gara. […] L'articolo Highlights Lokomotiv Mosca-Juventus 1-2 e Atalanta-Manchester City ...

Calciomercato - Juventus e Milan prenotano tre colpacci dal Napoli : ritorno per Genoa e Atalanta - tentazioni di Torino e Samp : Si sta giocando la 12^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante per gli obiettivi delle squadre, il massimo torneo italiano entra sempre più nel vivo. Nel frattempo le dirigenze si muovono sul mercato con l’obiettivo di rinforzare le rose non solo per gennaio ma anche per la prossima stagione. Ecco tutte le notizie delle ultime ore. Juventus – La Juventus potrebbe approfittare della grande tensione in casa ...

Calcio - Champions League 2019-2020 : Juventus già qualificata. Inter e Atalanta obbligate a vincere - Napoli vicinissimo agli ottavi : A due giornate dalla fine della fase a gironi della Champions League 2019-2020 solamente la Juventus, tra le squadre italiane, è sicura della qualificazione agli ottavi di finale. Grazie al successo di ieri a Mosca, i bianconeri hanno staccato il pass per il turno successivo con due turni di anticipo e sono vicinissimi a chiudere anche al primo posto (3 punti di vantaggio sull’Atletico Madrid). Delle altre tre italiane rimaste, il Napoli è ...

Sky Sport - Diretta Champions #4 Palinsesto e Telecronisti Juventus - Inter - Napoli - Atalanta : Torna su Sky Sport la UEFA Champions League. Tra martedì 5 Novembre, e mercoledì 6 Novembre si giocano le gare del quarto turno della fase a gironi della massima competizione europea. Quattro le squadre italiane impegnate: Atalanta, Juventus, Napoli e Inter. <span style="color:...

Champions League : Lokomotiv Mosca-Juventus e Atalanta-Manchester City in diretta su Sky : Stasera, mercoledì 6 novembre 2019, torna la Champions League. Le partite della più importante competizione europea per club saranno trasmesse in esclusiva da Sky, mentre Mediaset manda in onda una gara in chiaro su Canale 5. Le italiane protagoniste sono 4, ossia Juventus, Napoli, Inter e Atalanta.MERCOLEDÌ 6 NOVEMBREprosegui la letturaChampions League: Lokomotiv Mosca-Juventus e Atalanta-Manchester City in diretta su Sky pubblicato su ...

Pagelle e Highlights 11^ giornata : Atalanta-Cagliari 0-2 - rossoblù in zona Champions.Torino-Juventus 1-0 - decide De Ligt. Bologna-Inter 1-2 - doppio Lukaku : Pagelle 11 giornata- Tutto pronto per il calcio d’inizio dell’11^ giornata di Serie A. Aprirà le danze il match dell’Olimpico tra Roma-Napoli, sfida delicata soprattutto per la compagine partenopea reduce da due pareggi consecutivi. Occhio anche al derby della Mole tra Torino-Juventus, con granata chiamati alla prova del nove e al tentativo di svolta e […] L'articolo Pagelle e Highlights 11^ giornata: Atalanta-Cagliari ...

Juventus-Genoa e Atalanta-Napoli - è bufera : clamoroso errore anche in Udinese-Roma - gli episodi da moviola [FOTO] : In attesa del posticipo tra Milan e Spal è arrivato il momento dei primi bilanci per la 10^ giornata del campionato di Serie A, continua la lotta per lo scudetto che si conferma sempre più avvincente. Nel primo match di ieri gol ed emozioni tra Napoli ed Atalanta, 2-2 il risultato finale, per la squadra di Carlo Ancelotti non sono bastate le reti di Maksimovic e Milik, reazione degli uomini di Gasperini con le reti di Freuler e Ilicic. Ma ...

Calcio - decima giornata Serie A 2019-2020 : turno infrasettimanale col big match Napoli-Atalanta - impegni agevoli per Juventus e Inter : Il Campionato di Serie A 2019-2020 non si ferma e si appresta ad affrontare il turno infrasettimanale valevole per la decima giornata del girone d’andata. Il programma si apre domani, martedì 29 ottobre, con i primi due anticipi Parma-Verona (ore 19) e Brescia-Inter (ore 21). Allo stadio Tardini i padroni di casa ducali provano a dare continuità ai recenti risultati positivi andando a caccia della quarta vittoria consecutiva davanti al ...

Atalanta - come te nessuna mai! 28 gol in 9 giornate polverizzano il record della Juventus : solo 2 squadre fanno meglio in Europa : L’Atalanta rifila un netto 7-1 all’Udinese e sale a quota 28 gol in 9 giornate di Serie A: è record! In Europa solo Manchester City e Ajax hanno fatto meglio Dopo il netto 5-1 subito dal Manchester City in Champions League, l’Atalanta era chiamata ad una netta reazione appena qualche giorno dopo in campionato. Una sconfitta del genere, che ha quasi estromesso i bergamaschi dall’Europa, avrebbe potuto condizionare ...

Sky Sport Diretta Champions #3 - Palinsesto e Telecronisti Juventus - Inter - Napoli - Atalanta : Torna su Sky Sport la UEFA Champions League. Tra martedì 22 ottobre, e mercoledì 23 ottobre si giocano le gare del terzo turno della fase a gironi della massima competizione europea. Quattro le...