Spagna,seggi aperti.Socialisti in testa

Urne aperte in, dalle 9 alle 20, per le quarte elezioni generali in 4 anni. Non è detto che l'esito del voto riesca a sbloccare lo stallo politico del Paese,dove i principali partiti non riescono a trovare un accordo: 37 milioni gli aventi diritto al voto. I sondaggi indicano ancora una volta inil partito socialista (Psoe) del primo ministro Pedro Sanchez, che però sarebbe al di sotto della maggioranza assoluta.Intanto la ripresa delle tensioni in Catalogna ha fatto risalire la formazione di ultradestra Vox.(Di domenica 10 novembre 2019)