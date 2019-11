NOZZE ROMANE 1 Streaming video del film con Ricky Tognazzi e Stefania Rocca

NOZZE ROMANE : trama - cast e anticipazioni del film con Ricky Tognazzi e Stefania Rocca : Torna in televisione una coproduzione tra Italia e Germania del 2017 che racconta la storia d’amore tra una ragazza italiana di origini nobili e un architetto tedesco apparentemente come tanti. Una commedia romantica che torna in onda domenica 10 novembre su Rai1, dalle 21.25 in poi. Nozze romane, anticipazioni trama Bianca e Max sono fidanzati e vorrebero sposarsi ma le Nozze sono contrastate dai rispettivi genitori. Lei è romana di ...