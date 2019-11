Migranti | accordo segreto tra Malta e la Libia

"C'è un accordo segreto per riportare i Migranti in Libia" : Secondo il Sunday Times of Malta, Tripoli intercetterebbe i barconi su indicazione de La Valletta prima dell'ingresso nelle...

Migranti - accordo segreto tra Malta e Tripoli per riportarli in Libia : Secondo l'edizione domenicale del quotidiano Times of Malta, libiri e maltesi avrebbero siglato un accordo segreto per il quale La valletta avvertirebbe le motovedette libiche in caso di barconi nel Mediterraneo per recuperare i Migranti e riportarli in Libia. La Ong Alarm Phone denuncia: "Viola le convenzioni internazionali dei diritti dell'uomo".Continua a leggere

Migranti - ‘Malta e Guardia Costiera libica hanno accordo segreto per fermare gli arrivi’. Fonte : ‘Da 1 anno segnaliamo barche a Tripoli’ : C’è un accordo segreto tra Malta e Guardia Costiera libica per intercettare e riportare nel Paese nordafricano i barconi di Migranti diretti verso La Valletta. A rivelarlo è il Sunday Times of Malta, secondo cui le Forze Armate maltesi, inclusa la Marina, si occupano di intercettare le imbarcazioni e di segnalarle a Tripoli che, con le navi di pattuglia, andrebbero a recuperare i Migranti riportandoli nei centri di detenzione in Libia. ...

La stampa maltese : c’è un accordo segreto per riportare i Migranti in Libia : Il governo dell’isola avrebbe varato un coordinamento tra le sue forze armate e la guardia costiera libica per mandare indietro i barconi nel Paese devastato dalla guerra

Migranti - il governo spinge su redistribuzione e rimpatri. Lamorgese : "Altri Paesi favorevoli all'accordo di Malta" : In audizione al Comitato Schengen, il ministro dell'Interno annuncia l'imminente attivazione di nuovi 300 posti nei centri per i rimpatri. Permessi di protezione umanitaria crollati all'1 per cento dopo il decreto sicurezza.

Lamorgese : "Libia pronta a rivedere accordo su Migranti" : Il governo di unità nazionale libico guidato da Fayez al Serraj ha accettato, su richiesta del Governo italiano, di rivedere l'accordo con l'Italia, firmato nel 2017 dal Governo Gentiloni. Con il Memorandum l'Italia si impegnò a formare e a fornire mezzi alla sedicente Guardia Costiera Libica oltre a finanziare i "centri d'accoglienza". Si tratta di spese per le quali il Governo italiano non ha mai chiarito realmente quale sia il costo, oltre ...

Lamorgese : "Libia disposta a rivedere accordo sui Migranti" : Il governo di unità nazionale libico guidato da Fayez al Serraj ha accettato, su richiesta del Governo italiano, di rivedere l'accordo con l'Italia, firmato nel 2017 dal Governo Gentiloni. Con il Memorandum l'Italia si impegnò a formare e a fornire mezzi alla sedicente Guardia Costiera Libica oltre a finanziare i "centri d'accoglienza". Si tratta di spese per le quali il Governo italiano non ha mai chiarito realmente quale sia il costo, oltre ...

Migranti : Smeriglio (Pd) - ‘rinnovo accordo con Libia fatto grave’ : Roma, 2 nov. (Adnkronos) – “Il rinnovo degli accordi con la Libia è una battuta d’arresto. A differenza delle condizioni in cui sono stati stipulati, sbagliando, oggi sappiamo bene tutto il male che hanno prodotto”. Lo afferma Massimiliano Smeriglio, europarlamentare eletto nelle liste del Pd.“Invece di rimettere in mano dei poveri disperati alla guardia costiera libica – prosegue l’esponente dem ...

Migranti - le ong sul memorandum Italia-Libia : “Il rinnovo dell’accordo è inaccettabile” : Il comunicato congiunto di Sea Watch, Mediterranea, Open Arms, Sea Eye sul memorandum Italia-Libia: "Riteniamo grave l'intenzione da parte del governo italiano di voler confermare un accordo che ha avuto come unico risultato quello di aumentare in modo indiscriminato la violenza e la violazione dei diritti in territorio libico".Continua a leggere

Migranti - Msf : “Le modifiche all’accordo Italia-Libia sono una contraddizione. Va superato” : "L’unica soluzione umanitaria possibile è superare del tutto il sistema di detenzione arbitraria, accelerare l’evacuazione di Migranti e rifugiati dai centri favorendo efficaci alternative di protezione, e porre fine al supporto dato alle autorità e alla guardia costiera libica che alimenta sofferenze, violazioni del diritto internazionale e l’odioso lavoro dei trafficanti di esseri umani, a terra e in mare": così Medici Senza Frontiere commenta ...

Migranti - Di Maio a Boldrini : “Interrompere accordo Libia sarebbe vulnus politico. Modificheremo in meglio il memorandum” : “Il governo intende lavorare per modificare in meglio i contenuti del memorandum d’intesa con la Libia, con particolare attenzione ai centri e alle condizioni dei Migranti. Ma un’eventuale denuncia del memorandum rappresenterebbe un vulnus politico in una fase già delicata. Lavoriamo per migliorarlo”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio risponde a un’interrogazione parlamentare della deputata Pd Laura ...

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'con rinnovo accordo Libia governo sceglie la violenza' : Palermo, 30 ott. (Adnkronos) - “Fino a che punto i governi europei vogliono legittimare le milizie di un paese in guerra che agiscono in contiguità con trafficanti e torturatori?. Se lo chiede Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea Saving Humans in seguito al “codice di condotta” per le Ong e

Migranti - il 2 novembre scatta il rinnovo dell’accordo Italia-Libia. Ong : “Governo lo fermi - ora sanno delle torture nei lager” : A meno che il governo non decida di cancellarlo, il 2 novembre il memorandum tra Italia e Libia per la gestione dei flussi migratori voluto dal governo Gentiloni, con Marco Minniti ministro dell’Interno, si rinnoverà. E succederà nonostante le numerose testimonianze e prove sulle torture perpetrate all’interno dei centri di detenzione libici e le rivelazioni giornalistiche di Avvenire che, negli ultimi giorni, ha pubblicato le ...

L’accordo di Malta sui Migranti non ha convinto gli altri paesi europei : Il meccanismo automatico di ricollocamento per chi viene soccorso in alto mare sta incontrando molte resistenze e non è chiaro se e quando partirà