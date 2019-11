LIVE Ciclismo su pista | Coppa del Mondo Glasgow 2019 in DIRETTA | un super Francesco Lamon

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Glasgow 2019 in DIRETTA : grande Lamon in testa nell’Omnium dopo la seconda prova : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.30 Inizia ora la gara di madison femminile. Per l’Italia partecipa la coppia formata da Rachele Barbieri e Chiara Consonni. 16:24 Vince Stewart con Lamon in quarta posizione. Ora l’azzurro è in testa nell’Omnium con 72 punti davanti a Stewart 70, Welsford 68, Thomas 56. 16:23 In testa Stewart davanti a Gate, Vylder e Lamon. 16:22 Lamon conferma il suo buon momento di ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Glasgow 2019 in DIRETTA : ottimo secondo Lamon nella prima gara dell’Omnium : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:48 A breve nella prima semifinale della velocità femminile vedremo in pista la tedesca Friedrich contro la rappresentante di Hong Kong Lee, mentre nella seconda l’altra tedesca Hinze se la vedrà con l’ucraina Starikova. 15:45 nella gara vinta da Welsford, che conquista 40 punti, l’azzurro Lamon è secondo con 38 e terzo Volikakis che guadagna 36 punti. 15:44 Lamon CHIUDE AL secondo ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Glasgow 2019 in DIRETTA : l’ultima sessione della tappa di Glasgow : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:19 Questo il programma della sessione pomeridiana: la prima prova dell’Omnium maschile (Skratch), le semifinali di velocità femminile, il secondo round del Keirin maschile, la seconda prova dell’Omnium maschile (Tempo Race), la finale del Madison femminile, la terza prova dell’Omnium maschile, le finali del Keirin maschile, le finali della velocità femminile e per finire la corsa a punti ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Glasgow 2019 in DIRETTA : risultati 10 novembre in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’ultima giornata della seconda tappa di Coppa del Mondo di Ciclismo su pista 2019-2020 che si sta tenendo nel velodromo di Glasgow, in Gran Bretagna. Al Sir Chris Hoy Velodrome vanno in scena le ultime gare in programma. Al mattino in scena le qualificazioni dello scratch e del keirin al maschile, senza la presenza di italiani. Ci ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA : risultati sabato 9 novembre. I ragazzi della madison sognano il podio e chiudono poi con una bellissima sesta posizione - sesta anche Bissolati nel keirin : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. 23:02 Vittoria dell’olandese Wild che gestisce gli attacchi della belga Kopecky, la quale grazie a due giri guadagnati agguanta la seconda posizione. Completa il podio l’australiana Edmondson. 22:39 Cominciata la gara a punti. 22:35 Alla conclusione manca solo la gara ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA : risultati sabato 9 novembre. I ragazzi della madison sognano il podio e chiudono poi con una bellissima sesta posizione - sesta anche Bissolati nel keirin : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:14 Nella prima corsa Fukaya batte Rudyk per il terzo posto e Lavreysen regola Hoogland nella lotta per il primo posto. Più tardi il secondo atto. 22:11 Chiuderanno il programma le finali della sprint maschile e la gara a punti dell’omnium femminile. 22:08 Vittoria al photofinish della britannica Marchant sulla tedesca Hinze. Terza la francese Gros, mentre la nostra Bissolati chiude ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA : risultati sabato 9 novembre. Una splendida Bissolati in finale nel keirin femminile! I ragazzi della madison sognano il podio e chiudono con una bellissima sesta posizione - Guazzini cade ed è costretta al ritiro nell’omnium : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:50 Ancora in dieci in gara, la Wild è ovviamente favorita. 21:47 La gara riprende con le 16 atlete ancora in gioco. 21:45 Un vero peccato per la ciclista azzurra che stava disputando un’omnium di tutto rispetto, ora le auguriamo una veloce guarigione. 21:44 Si rialza Guazzini che però non continuerà la gara. Tiriamo comunque un sospiro di sollievo perché sembra nulla di grave. 21:42 ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA : risultati sabato 9 novembre in tempo reale. Una splendida Bissolati in finale nel keirin femminile! I ragazzi della madison sognano il podio e chiudono con una bellissima sesta posizione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:31 Tra pochissimo toccherà alla gara ad eliminazione, terzo atto dell’omnium femminile. 21:29 Resta l’amaro in bocca per il sesto posto finale e come è arrivato ma la prova di Consonni e di Scartezzini è di tutto valore. Deludente l’Olanda, 11ma a 13 punti. 21:28 Ecco la classifica finale: Francia 102, Gran Bretagna 86, Australia 84, Belgio 69, Spagna 66, Italia 66. 21:26 ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA : risultati sabato 9 novembre in tempo reale. Una splendida Bissolati in finale nel keirin femminile! Buon settimo posto di Guazzini nella prima prova dell’omnium : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:13 Sarà una finale tutta olandese. 2-0 anche di Hoogland ai danni di Rudyk. 20:10 Lavreysen si aggiudica per un pelo anche il secondo atto contro Fukaya, l’olandese è il primo finalista. 20:07 Ora la seconda gara delle semifinali sprint maschili. 20:05 Dalla seconda semifinale passano la francese Gros, la tedesca Hinze e la britannica Marchant. 19:59 ELENA Bissolati STUPENDA! ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA : risultati sabato 9 novembre in tempo reale. Buon settimo posto di Guazzini nella prima prova dell’omnium femminile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:50 L’olandese Lavreysen vince il primo atto della prima semifinale contro il giapponese Fukaya. 19:47 Tra poco sarà la volta delle semifinali sprint maschili. 19:45 prima prova vinta dalla Kopecky sulla Demay, volata per il terzo posto regolata dalla solita olandese Wild, Buon settimo posto per la nostra Guazzini. 19:43 Azione straripante di Demay che si prende il giro, seguita anche ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA : risultati sabato 9 novembre in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I convocati dell’Italia per Glasgow – Programma, orari e TV della tappa di Glasgow Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza giornata della seconda tappa di Coppa del Mondo di Ciclismo su pista 2019-2020 che si sta tenendo nel velodromo di Glasgow, in Gran Bretagna. Il programma mattutino prevede, a partire dalle ore 11, le qualificazioni, i sedicesimi, gli ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Glasgow 2019 in DIRETTA : l’Italia mette paura alla Danimarca - ma è seconda! Ottime terze le donne : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:49 Momento di premiazioni qui a Glasgow ora, con il quartetto azzurro dell’inseguimento maschile che sale sul secondo gradino del podio dopo una grandissima prestazione. 21:45 Dopo che il cronometro aveva annunciato un clamoroso pari merito, un aggiornamento nei tempi stabilisce che è la Russia a trionfare per soli tre millesimi in 32.789. 21:43 Tutto pronto per la finalissima di ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Glasgow 2019 in DIRETTA : azzurre terze - a breve la finale Italia-Danimarca! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:03 Netto trionfo della Gran Bretagna, con il crono di 42.497, che vola nella finale per il primo posto contro i Paesi Bassi. Nella finale per il terzo posto si affronteranno invece Francia e Beat Cycling Club. 21:01 A chiudere il programma di questa team sprint, la Gran Bretagna sfiderà la Polonia nella quarta batteria. 21:00 Il terzetto francese prevale con il tempo di 42.922, dopo che ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Glasgow 2019 in DIRETTA : terzo posto per il quartetto femminile - attesa per la finale dell’inseguimento maschile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.38 terzo postoOOO! L’Italia chiude in 4’19”469, davanti alle francesi che fermano il cronometro a 4’19”868. 20.37 Italia avanti di 3 decimi all’ultima tornata. 20.35 Al secondo chilometro ancora avanti le azzurre. 20.34 Il primo chilometro sorride all’Italia, avanti di due decimi. 20.33 In pista Silvia Valsecchi, Chiara Consonni, Vittoria Guazzini e ...