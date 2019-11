Juve | Bonucci vorrebbe chiudere il cerchio segnando un gol da ex al Milan

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 10 novembre 2019) Questa sera, l’Allianz Stadium ospiteràntus-, un classico del calcio italiano che in Leonardosusciterà emozioni particolari, visto che per un anno ha indossato scomodamente anche la maglia rossonera. Secondo “La Gazzetta dello Sport”, un anno fa il numero 19 bianconero si preparava a vivere la sua prima gara da ex, ma l’allora tecnico Massimiliano Allegri aveva deciso di lasciarlo in panchina affiancando Benatia a Chiellini. Dopo questo primo match, il difensore ha affrontato la sua ex in Supercoppa italiana e nella gara di ritorno all’Allianz Stadium, con lantus vincente in tutti gli incontri. L'imprescindibile Se un anno fa a San Siro ha assistito da spettatore, quest’anno il nuovo allenatore Maurizio Sarri non ha nessuna intenzione di fare a meno del temporaneo capitano (la carica appartiene a Chiellini) perché, come ha specificato nella conferenza di vigilia, ...

davideinno85 : RT @GnocchiGene: Juve-Milan, parlano gli ex Higuain e Bonucci:' È una partita speciale per noi, pensiamo spesso alle persone più sfortunate… - gesalquadrato : RT @VlnN94: #JuveMilan 0-7 Piatek x4, Paqueta x2, e autogol di Bonucci Milan stratosferico come nel derby del 2001 Juve tornata ai tempi d… - AlessioMoggi : RT @VlnN94: #JuveMilan 0-7 Piatek x4, Paqueta x2, e autogol di Bonucci Milan stratosferico come nel derby del 2001 Juve tornata ai tempi d… -