I voti di Death Stranding dividono tutti | ma Hideo Kojima ne è orgoglioso

Recensioni di Death Stranding su PS4 : tutti i voti del nuovo videogioco di Hideo Kojima : 8 novembre 2019. E' questo il grande giorno di Death Standing, esclusiva temporale per PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro - arriverà anche su PC nell'estate del prossimo anno - firmata nientemeno che da Hideo Kojima. Il "papà" della saga stealth di Metal Gear e di quella sci-fi di Zone of the Enders, dopo la sua turbolenta separazione da Konami, non ha mollato la presa, ed è andato prima a fondare il suo studio indipendente, poi a mettere in ...