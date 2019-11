Conta su di noi | la spenta liturgia della raccolta fondi

Fonte : blogo

(Di domenica 10 novembre 2019) live placementDa anni in televisione vanno in onda i charity show, serate che seguono raccolteper cause nobilissime come la ricerca sul cancro; è il caso di Telethon e di Airc. Stasera Michele Mirabella e Francesca Fialdini hanno condotto la conclusionemaratona di quest'ultima associazione, ma come è avvenuto in moltissime altre circostanze la serata si è ridotta a letture da parte di personaggi famosi e interviste alla gente comune.su di noi, lapubblicato su TVBlog.it 10 novembre 2019 22:22.

Raiofficialnews : “Tutta la #Rai scende in campo. Insieme, al fianco di @AIRC_it, per la ricerca” “Conta su di noi”, domenica… - MauroDs87 : @Dilexx76 @pisto_gol @pisto_gol noi amanti del Sarrismo non possiamo dire che si vede del bel gioco.Sarà che prima… - Rada00563645 : RT @mauriziocresce6: Ogni mattina noi nasciamo nuovamente. Ciò che decidiamo di fare oggi è ciò che conta davvero. Buddha -