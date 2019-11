Calcio Catania | Ricerca e selezione di nuovi steward

Iniziativa in ricordo di Géza Kertész : l’omaggio del Calcio Catania : Venerdì scorso, al “Massimino”, è stata svelata una targa in ricordo di Géza Kertész, allenatore ungherese che nella stagione sportiva 1933/34 guidò la Società Sportiva Catania alla conquista della promozione in Serie B, concludendo al primo posto il cammino nel girone H del torneo di Prima Divisione per effetto di 20 vittorie in 24 gare, con dodici successi in altrettante partite casalinghe, e successivamente primeggiando nel ...

Pronostici Serie C - i consigli di CalcioWeb : il Catania può portare a casa un risultato positivo : Pronostici Serie C – Si torna in campo per il campionato di Serie C, la stagione entra sempre più nel vivo, in particolar modo grande spettacolo nel Girone C con tante squadre in grado di lottare per la vittoria del campionato e per la promozione. Il turno si apre con la partita tra Teramo e Rieti, alta tensione per gli ospiti che nelle ultime ore hanno dovuto fare i conti con il ribaltone in panchina. L’Avellino affronta in ...

Pronostici Serie C - i consigli di CalcioWeb sul girone C : tanti gol in Reggina-Catania e Casertana-Catanzaro : Pronostici Serie C – Si gioca la settima giornata della Serie C. In particolare, sempre più agguerrito il girone C, quello centro-meridionale. Il pareggio tra Ternana e Reggina ha consentito al Catanzaro, vittorioso contro il Rieti di balzare in testa a pari punti con gli umbri e a +1 sugli amaranto. Dodici punti anche per il Catania, a 11 c’è il Potenza. I consigli di CalcioWeb. Pronostici Serie C Casertana-Catanzaro GOAL ...