Uomo muore schiacciato dalla sua auto | aveva parcheggiato in una salita con forte pendenza

Uomo beve troppa vodka si sente male e muore - poi risorge e va trovare al bar gli amici che stavano brindando in sua memoria : Una storia assurda ma vera avvenuta a Vladivostok un paese dell’estremo oriente in Russia. Un Uomo, in compagnia degli amici, si era troppo lasciato andare e aveva bevuto tantissima vodka. All’ennesimo bicchiere di vodka l’Uomo è caduto a terra stremato. L’Uomo, soccorso dagli amici, non dava più segni di vita. I soccorsi arrivati immediatamente non avevano potuto far altro che constatare il suo decesso. Poi i dipendenti della camera ...

Ancona - tragedia sui binari : travolto da treno tra Senigallia e Marotta - muore Uomo di 34 anni : A lanciare l’allarme è stato il macchinista di un treno Intercity, partito da Milano e diretto a Pescara, che ha segnalato un urto sui binari. Quando i primi soccorritori sono arrivati sul posto, per l'uomo non c'era più nulla da fare. La circolazione lungo la linea Rimini - Ancona è rimasta ferma per diverse ore.Continua a leggere

Tragico schianto tra due auto e furgone in A4 : muore Uomo - feriti donna e bimbo : Il dramma si è consumato nella tarda serata di venerdì nel tratto compreso tra le uscite di Cessalto e San Donà di Piave, in Veneto. Nonostante i tempestivi soccorsi, per la vittima, che era al volante di uno dei mezzi coinvolti, non c'è stato nulla da fare. Trasportati in ospedale una donna e un bimbo.Continua a leggere

Incidente a Senigallia - scontro frontale fra con autocarro : muore un Uomo di 83 anni : L'anziano è morto sul colpo, rimanendo incastrato fra le lamiere del mezzo totalmente accartocciato. In seguito all'Incidente il mezzo pesante è finito nella scarpata laterale. Le cause dello scontro si potrebbero imputare ad un sorpasso azzardato: le dinamiche sono ora al vaglio della polizia locale.Continua a leggere

Maltempo a Siracusa : Uomo muore travolto da un'onda di fango : Il Maltempo nel sud-est della Sicilia ha provocato un morto. A perdere la vita è stato un agente penitenziario di 52 anni che nella notte scorsa era stato segnalato come disperso sulla statale 115: mentre percorreva la strada (precisamente in contrada Stafenna, nel territorio di Noto in provincia di Siracusa) è stato travolto da un'onda di fango che gli è costato la vita. Stando a quanto si apprende dalle prime indiscrezioni, la vittima si stava ...

Calabria - Uomo muore in un incidente stradale di ritorno dal matrimonio della figlia : Un terribile incidente stradale si è verificato in Calabria e ha causato il decesso di un uomo. Dalle prime informazioni pare che l'uomo stesse viaggiando insieme alla sua famiglia, dopo essere stato al matrimonio di una delle sue figlie, quando per cause ancora in corso di accertamento, si sarebbe andato a scontrare contro un'altra autovettura. Purtroppo, nonostante l'intervento rapido dei soccorritori, per lui non c'è stato nulla da fare. A ...

Cuneo - si ribalta la gru dello stabilimento Cemental : muore Uomo di 56 anni : Si ribalta la gru che stava manovrando per un’operazione di carico di un tir e muore. È quando è successo a un operaio di 56 anni all’interno dello stabilimento Cemental a Genola, in provincia di Cuneo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori del 118, ma i soccorsi sono stati inutili. Solo tre giorni fa, altri due operai hanno perso la vita sul posto di lavoro. A San Mauro Marchesato, nel Crotonese, un uomo di ...

Roma - maiale attacca bimbo di 2 anni : Uomo muore per salvarlo. Il piccolo è gravissimo : Un uomo di circa 50 anni è morto e un bambino di due anni è grave a Roma dopo l'aggressione di un maiale allevato in un porcile a Corcolle, estrema periferia della...

Incidente di caccia vicino a Roma - muore un Uomo di 71 anni : È successo vicino a Sant'Oreste, a nord della capitale. La vittima era originaria di Pesaro e stava partecipando a una battuta nell'area boschiva di Carolana

Incidenti sul lavoro - muore un Uomo di 40 anni all'interno della Fca di Cassino : Secondo le prime ricostruzioni sarebbe rimasto schiacciato da una pressa a freddo che si era bloccata nello stabilimento di Piedimonte San Germano