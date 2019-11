Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 9 novembre 2019) Il Parco dell’ha partecipato nei giorni scorsi aal LIFE18 Nat&Gie Welcome Meeting. L’Ente hae condiviso con i rappresentanti di EASME -Agenzia Esecutiva per le piccole e medie imprese della Commissione Europea – e gli altri beneficiari dei progetti LIFE 2018, provenienti da ogni parte d’Europa, le azioni e gli obiettivi previsti dal LIFE MILVUS che si propone di riportare ilnei cieli d’, impegnando l’Ente, in qualità di capofila per i prossimi 6 anni, con un investimento professionale e finanziario importante, che supera i 2 milioni di euro. Giornate intense a, dedicate non solo alla condivisione dei progetti ma anche alla formazione per la gestione del LIFE e al networking con soggetti pubblici e privati privilegiati, nell’ottica di un costante miglioramento delle azioni di tutela e conservazione. Particolare ...

pianainforma : Bruxelles, presentato il progetto di reintroduzione del Nibbio reale in Aspromonte - - Strill_it : Bruxelles, presentato il progetto di reintroduzione del Nibbio reale in Aspromonte - Federparchi : RT @ParcoGargano: #LIFEDiomedee, il progetto di eliminazione e contrasto delle specie aliene invasive, è stato presentato oggi a #Bruxelles… -