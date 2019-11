Migranti | in Italia arrivati via mare 70mila minori non accompagnati | “Necessitano di

Migranti : Fratoianni - ‘tribunale Aja pronto arresto trafficanti - rischio ombre su Italia’ : Roma, 8 nov. (Adnkronos) – “Oggi il quotidiano della Cei rivela che il Tribunale Penale Internazionale è pronto con i mandati di cattura contro i trafficanti di esseri umani in Libia, contro chi tortura ed è responsabile di violenze indicibili nei confronti dei Migranti”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana-Leu.“è una notizia clamorosa – prosegue il parlamentare di Leu – che dovrebbe ...

Migranti - Lamorgese : “Con memorandum Italia-Libia meno partenze e meno morti. Obiettivo è che Onu gestisca i centri” : “Al momento della stipula, la situazione dei flussi migratori era preoccupante. Oggi c’è stata una forte diminuzione, del 97% nel 2019, ma sarebbe comunque sbagliato abbassare la guardia. Sono calate anche le morti nel mare, e sono convinta che il memorandum abbia contribuito a questi dati”. Così Luciana Lamorgese, ministra dell’Interno, nel corso della sua informativa alla Camera sul memorandum Italia-Libia. Secondo la ...

Libia - il governo di Tobruk avverte l’Italia : con Sarraj arrivano i Migranti : La crisi in corso in Libia "non è politica" ma è legata a "un problema di sicurezza" che se non verrà risolto rapidamente "si trasferirà a tutto il Mediterraneo e nel mondo". Abdulahdi Ibrahim Lahweej è in missione a Roma. E' il ministro degli Esteri del governo di Tobruk, nell'Est della Libia: "L'unico legittimato dal popolo, che lo ha eletto", ci tiene a precisare. Ha incontrato parlamentari ed esponenti di partiti politici, poi ha parlato ...

PATTO ITALIA-LIBIA/ Gas e Migranti - le conseguenze dimenticate dagli "indignati" : In un momento in cui si chiede di disdire gli accordi tra Italia e Libia occorre ricordare alcuni dettagli che sono stati forse dimenticati

In arrivo altri 200 Migranti : "Si trovano su mercantile italiano" : Mauro Indelicato Le ong tornano alla carica e mettono pressione sul governo italiano. "Si facciano sbarcare al più presto", si legge in un tweet di Open Arms. Cresce la pressione migratoria dalla Libia Sono in tutto 200 i migranti a bordo del mercantile Asso30, adesso probabilmente in viaggio verso il nostro Paese. A segnalarlo è Alarm Phone, il network telefonico che in queste ore ha lanciato diversi tweet dal proprio canale social ...

L’Italia chiede a Tripoli una commissione per modificare gli accordi sui Migranti : Le richieste verteranno sul rispetto dei diritti umani nei centri di accoglienza dei migranti irregolari. Quartapelle (Pd): «Stracciare il Memorandum vuole dire restare a guardare da lontano le atrocità commesse in Libia»

200 Migranti in fuga dalla Libia tratti in salvo su mercantile italiano : “Tra la notte scorsa e questa mattina, circa 200 persone in difficoltà sono state tratte in salvo e sono ora sull’imbarcazione battente bandiera italiana Asso Trenta in acque internazionali. Le autorità italiane sono state avvertite. Le persone scappavano dalla Libia e non possono farvi ritorno. Hanno bisogno di essere portati in Europa”. Lo scrive su Twitter Alarm Phone, il servizio telefonico dedicato alle ...

Migranti : l’Italia chiede di modificare il memorandum - ma non cancellerà gli accordi con la Libia : Si conferma l'intenzione del governo italiano di mantenere attivo l'accordo sui flussi migratori, chiedendo di negoziare alcune modifiche che andranno quindi definite a un tavolo congiunto. Una richiesta, quella di convocare un tavolo di negoziati per rivedere il memorandum, in linea con quanto aveva affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, per cui l'accordo "può essere migliorato ma è innegabile come abbia contribuito attraverso il ...

Migranti - la nave Alan Kurdi entra in acque italiane : «Non ci è stato assegnato un porto sicuro» : «Proprio ora siamo entrati in acque territoriali italiane per cercare riparo dal vento e dalle onde». Lo annuncia la Sea Eye, la ong a bordo della Alan Kurdi. «Nonostante la...