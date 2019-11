Maltempo | alluvioni in Inghilterra | almeno una vittima | centinaia di evacuati e caos

Maltempo - per AccuWeather ci aspetta un lungo periodo di piogge : rischio alluvioni su Italia e Balcani fino alla prossima settimana : Una serie di tempeste sull’Europa meridionale aumenterà il rischio di alluvioni lampo, riporta AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense che conferma come il Maltempo su Italia e Balcani continuerà per tutta la settimana e anche all’inizio della prossima. Già ieri, martedì 5 novembre, un round di pioggia ha colpito Sardegna, Corsica e la costa occidentale dell’Italia. Il fronte freddo associato a questo sistema si spingerà verso ...

Maltempo - Coldiretti : 9 comuni su 10 a rischio frane o alluvioni : Le precipitazioni sempre più intense e frequenti con vere e proprie bombe d’acqua si abbattono su un territorio reso fragile dalla cementificazione e dall’abbandono con più di nove comuni su dieci a rischio per frane o alluvioni. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento all’ultima ondata di Maltempo nel sottolineare che sono saliti a 7275 i comuni con parte del territorio in pericolo idrogeologico, il 91,3% del totale ma la percentuale ...

Allerta Meteo Estofex - forte Maltempo su Italia e Balcani : nubifragi e forte vento - rischio alluvioni lampo e tornado : Allerta Meteo – Dopo una breve pausa, il maltempo torna pesantemente a colpire l’Italia e i Balcani ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi. In particolare, livello 2 per l’Italia per nubifragi, forti raffiche di vento e in misura minore, tornado. Livello 2 per Croazia, Bosnia Erzegovina, Montenegro e Albania per nubifragi, forti raffiche di vento e in misura minore, tornado. Un livello 1 circonda le aree sopra ...

Maltempo : 7 milioni di italiani “vivono in aree a rischio frane - alluvioni ed esondazioni” : “Sono 7 milioni gli italiani che vivono in aree a rischio frane, alluvioni ed esondazioni in una situazione di incertezza determinata dall’andamento meteorologico che condiziona la vita e il lavoro“: è quanto afferma la Coldiretti in relazione all’ultima ondata di Maltempo che ha colpito l’Italia dal Friuli alla Liguria, dal Trentino alla Toscana, dal Lazio alla Campania. “A soffrire del brusco cambiamento climatico – ...

Allerta Meteo - situazione critica al Sud : Maltempo estremo - enorme ciclone provoca alluvioni in Sicilia : situazione critica per il maltempo in Sicilia: il sistema temporalesco di tipo “V-Shaped”, tra i più pericolosi in assoluto per la sua conformazione a multi-cella, ha attraversato tutta l’isola nella notte portandosi dal trapanese e dall’agrigentino, bersagliati dai nubifragi ieri sera, ai settori orientali dell’isola. Così mentre su Trapani e anche Agrigento, è tornato a splendere il sole, sta diluviando su tutta ...

Maltempo in Sicilia - è una notte da in cubo : prime alluvioni in atto - ed è solo l’inizio [LIVE] : E’ iniziata una lunga notte di forte Maltempo in Sicilia: piogge torrenziali stanno già colpendo da qualche ora i settori occidentali e sud/occidentali dell’isola, provocando eventi alluvionali tra Trapani e Agrigento. Tra le 17:00 di oggi pomeriggio e le 21:30 della sera, in meno di 5 ore, sono caduti 183mm di pioggia a Tre Fontane, frazione di Campobello di Mazara, 96mm a Castelvetrano, 93mm a Partanna, 60mm a Mazara del Vallo, ...

Maltempo : territorio fragile - “9 Comuni su 10 a rischio per frane o alluvioni” : “Le precipitazioni sempre più intense e frequenti con vere e proprie bombe d’acqua si abbattono su un territorio reso fragile dalla cementificazione e dall’abbandono con più di nove Comuni su dieci a rischio per frane o alluvioni“: è quanto afferma la Coldiretti in riferimento all’ultima ondata di Maltempo nel sottolineare che “sono saliti a 7275 i Comuni con parte del territorio in pericolo idrogeologico, il 91,3% del totale ...

Allerta Meteo - rischio alluvioni : pesantissimo avviso della protezione - “Maltempo estremo - vite umane a rischio” [BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una depressione, centrata tra la penisola iberica e le Baleari, nel suo movimento verso la Sardegna determinerà, dalla serata di oggi, una nuova fase di maltempo, che coinvolgerà prima i settori più occidentale del nostro paese e poi le regioni tirreniche centrali e la Sicilia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione ...

Allerta Meteo - FOCUS sul Nord-Ovest : forte Maltempo con la minaccia di nubifragi e alluvioni - rischio tornado e forte vento [MAPPE] : Allerta Meteo – Diffuse tempeste convettive sono in atto sul Mediterraneo occidentale oggi, determinando piogge intense e nubifragi sulla Francia meridionale. L’attività, però, si sta gradualmente diffondendo verso il Nord-Italia, ancora sulle aree già devastate dalle alluvioni, ed è di nuovo Allerta. Il modello a supporto di questa attività svela una forte dorsale sull’Europa orientale con una profonda bassa pressione sulla Penisola Iberica, ...

ALLERTA METEO ARANCIONE IN LIGURIA/ Previsioni Maltempo : rischio frane e alluvioni : ALLERTA METEO ARANCIONE in LIGURIA: rischio frane e alluvioni. maltempo, allarme 'giallo' in Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte: Previsioni oggi

Maltempo - parti dell’Europa in ginocchio : alluvioni - devastazione - morti e dispersi in Italia - Francia e Spagna [FOTO e VIDEO] : Parte dell’Europa fa i conti con il Maltempo. Oltre all’Italia, devastata al Nord-Ovest da nubifragi e alluvioni, in pochi giorni, su alcune zone della Spagna sudorientale e della Francia meridionale sono caduti quasi 3 mesi di pioggia a causa del forte sistema che ha sferzato il Mediterraneo occidentale. Molte località da Peniscola (Spagna) a Montpellier (Francia) hanno ricevuto 50-100mm di pioggia, con le località più colpite che hanno ...

Francia colpita duramente dal Maltempo - alluvioni in atto in Occitania : La forte perturbazione giunta sul Mediterraneo nei giorni scorsi si sta evolvendo in un ciclone decisamente intenso pronto ormai a colpire anche l'Italia, come descritto in questo articolo. Il...

Alluvioni e Maltempo al Nord Italia - Borrelli : “Il sistema di protezione civile ha reagito al meglio - danni limitati” : “Il sistema di protezione civile ha reagito al meglio, grazie alle strutture operative e ai tanti volontari impegnati nel soccorso alla popolazione siamo riusciti a limitare i danni,” ha spiegato il Capo Dipartimento della protezione civile Angelo Borrelli al termine di un incontro in prefettura ad Alessandria per fare il punto sull’ondata di maltempo che sta colpendo il Nord Italia. La situazione “è in via di ...

Allerta Meteo - altre 48 ore di Maltempo estremo al Nord/Ovest : alto rischio alluvioni [DETTAGLI] : Allerta Meteo – Configurazione barica pesante per il NordOvest italiano ove sarà incessante un treno di nuclei perturbati nelle prossime 48 ore, con grave rischio di smottamenti, frane, allagamenti o anche alluvioni associato. Lo avevamo annunciato nei giorni trascorsi che questo tipo di saccatura, oblunga, tagliente, con asse sulla Penisola iberica, ma con ascendente depressionario insistente verso il NordOvest italiano avrebbe ...