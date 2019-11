Esclusivo | uno tsunami di cocaina | sequestri record nei porti italiani

Fonte : espresso.repubblica

(Di venerdì 8 novembre 2019) I carichi di polvere bianca intercettati in Italia grazie alle indagini sono più che raddoppiati nel 2019. E nettamente aumentati anche nel resto della Ue: si viagga verso le 200 tonnellate in 12 mesi. Segno che gli affari dei narcos, con la ndrangheta in prima fila, sono in crescita continua. La droga dal Sudamerica passa da Spagna e Belgio. Mentre nella Penisola, le nuove rotte del traffico puntano su Genova e Livorno al posto di Gioia Tauro Italia ed Europa sommerse dalla. Questa è la vera invasione, altro che migranti"

