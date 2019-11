Fonte : wired

(Di venerdì 8 novembre 2019) In un evento presso il circuito di Guida Sicura ACI, alle porte di Milano, Vodafone ha mostratoil 5G potrà cambiare il mondo della mobilità. L’operatore telefonico, però, non si è limitato a presentare ipotesi e applicazioni futuristiche sviluppate in sinergia con 38 parner industriali e istituzionali (tra cui il Politecnico di Milano, Pirelli, FCA, Magneti Marelli). Ha concretamente permesso alle persone presenti nel di sperimentare su pista alcune soluzioni 5G per l’automotive: il sorpasso assistito, l’incrocio cooperativo, l’aumento della fluidità del traffico e le mappe realmente intelligenti. Per saggiare le quattro esperienze sono state utilizzate tre vetture ottimizzate con soluzioni di connettività 5G fornite da Marelli e pneumatici intelligenti Cyber Tyre Pirelli in grado di rilevare le reali condizioni di aderenza dell’asfalto. A questi si ...

MilanoCitExpo : Come il 5G cambierà il nostro modo di guidare #DipartimentoInnovazioneTecnologia - ZachariasMiche : Tu, Io, Come un attimo fa. Nei miei sogni spero, E tu, Io Immagine sospesa Che non ho… - just_da_99 : RT @godchamet: i giorni passano come niente eppure sembra tutto così uguale, ogni giorno mi sveglio con le stesse intenzioni, con gli stess… -