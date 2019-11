Borsellino | al processo per il depistaggio un poliziotto cambia versione | pm chiede

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 novembre 2019) Tre anni e mezzo fa aveva raccontato di non aver mai partecipato a un sopralluogo con il falso pentito Vincenzo Scarantino. Adesso però hato. E il pm ha chiesto la trasmissione degli atti. E la procura di Caltanissetta potrebbe ipoteizzare la falsa testimonianza per uno dei poliziotti che faceva parte del gruppo investigativo Falcone e, creato per indagare sulla strage di via d’Amelio. “Mi sono ricordato che nel 1994 facemmo un sopralluogo a Palermo con Vincenzo Scarantino. Me lo sono ricordato solo dopo tempo. Ma sono passati tanti anni…”, ha detto Angelo Tedesco, che ha prestato servizio a Palermo negli anni delle stragi. Una deposizone piena di “non ricordo” quella del, teste delper idelle indagini sulla strage di via d’Amelio. A differenza di quanto detto al...

