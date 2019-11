Ai palestinesi non resta che odiare

Fonte : internazionale

(Di venerdì 8 novembre 2019) Ho lavorato per anni in mezzo ai. Fino a oggi l’odio non aveva mai assunto una connotazione personale. Negli ultimi dieci anni, però, ho avvertito un cambiamento. Leggi

IvoAyrton : RT @Anna385432881: @AnnalisaChirico Voglio vedere le minacce che ha ricevuto #LilianaSegre ,io non ci credo,ho visto invece SALVINI APPESO… - AmbaAradam : RT @Anna385432881: @AnnalisaChirico Voglio vedere le minacce che ha ricevuto #LilianaSegre ,io non ci credo,ho visto invece SALVINI APPESO… - isladecoco7 : RT @Anna385432881: @AnnalisaChirico Voglio vedere le minacce che ha ricevuto #LilianaSegre ,io non ci credo,ho visto invece SALVINI APPESO… -