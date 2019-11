Traffico Roma del 07-11-2019 ore 11 | 30

Traffico Roma del 07-11-2019 ore 10 : 30 : RIPERCUSSIONI A CAUSA DI UN INCIDENTE SULLA VIA ARDEATINA TRA VIA DI TOR PAGNOTTA E VIA DELLA CECCHIGNOLA E UN INCIDENTE STA PROVOCANDO RIPERCUSSIONI SULLA CASSIA VEIENTANA. DISAGI VERSO Roma TRA FORMELLO E VIA DELLA GIUSTINIANA. SI PROCEDE IN CODA PER CIRCA 3 KM. POSSIBILI DISAGI PER UN INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE DEI FIORENTINI ALL’ALTEZZA DI PONTE VITTORIO. INCIDENTE QUINDI SUL LATO VERSO L’ARA PACIS. IN VIA DELLA MAGLIANA, DIFFICOLTÀ DI ...

Traffico Roma del 07-11-2019 ore 10 : 00 : RIPERCUSSIONI A CAUSA DI UN INCIDENTE SULLA VIA ARDEATINA TRA VIA DI TOR PAGNOTTA E VIA DELLA CECCHIGNOLA E UN INCIDENTE STA PROVOCANDO RIPERCUSSIONI SULLA CASSIA VEIENTANA. DISAGI VERSO Roma TRA FORMELLO E VIA DELLA GIUSTINIANA. SI PROCEDE IN CODA PER CIRCA 3 KM. POSSIBILI DISAGI PER UN INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE DEI FIORENTINI ALL’ALTEZZA DI PONTE VITTORIO. INCIDENTE QUINDI SUL LATO VERSO L’ARA PACIS. IN VIA DELLA MAGLIANA, DIFFICOLTÀ DI ...

Traffico Roma del 07-11-2019 ore 09 : 30 : DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN VIA DI BOCCEA NELLA ZONA DI CASALOTTI IN VIA DI TORREVECCHIA, CODE, Traffico, IN DIREZIONE DELLA VIA TRIONFALE SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO, DISAGI ORA TRA LA TIBURTINA E LA VIA SALARIA Traffico INTENSO E RALLENTATO SULLA VIA COLLATINA TRA VIALE TOGLIATTI E LA VIA PRENESTINA. DISAGI NELLA ZONA SUD: SULL’ARDEATINA Traffico NELLA ZONA DI CECCHIGNOLA; Traffico E UN INCIDENTE SULLA VIA OSTIENSE APPENA USCITI ...

Traffico Roma del 07-11-2019 ore 09 : 00 : SULLA TANGENZIALE EST SI PROCEDE IN CODA VERSO LO STADIO TRA LA NOMENTANA, TOR DI QUINTO E CORSO FRANCIA. Traffico INTENSO E RALLENTATO SULLA VIA COLLATINA TRA VIALE TOGLIATTI E LA VIA PRENESTINA. NELLE VICINANZE DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24: CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA FIORENTINI. SULLA VIA FLAMINIA, OLTRE AL Traffico, LA CHIUSURA DELL’USCITA PER IL TRATTO DI FLAMINIA VECCHIA POTREBBE PROVOCARE RIPERCUSSIONI; SI ...

Traffico Roma del 07-11-2019 ore 08 : 30 : SULLA TANGENZIALE EST SI PROCEDE IN CODA VERSO LO STADIO TRA LA NOMENTANA, TOR DI QUINTO E CORSO FRANCIA. Traffico INTENSO E RALLENTATO SULLA VIA COLLATINA TRA VIALE TOGLIATTI E LA VIA PRENESTINA. NELLE VICINANZE DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24: CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA FIORENTINI. SULLA VIA FLAMINIA, OLTRE AL Traffico, LA CHIUSURA DELL’USCITA PER IL TRATTO DI FLAMINIA VECCHIA POTREBBE PROVOCARE RIPERCUSSIONI; SI ...

Traffico Roma del 07-11-2019 ore 08 : 00 : SULLA PONTINA Traffico MA ANCHE UN INCIDENTE NEL TRATTO IN CODA DA TOR DE’ CENCI ALL’EUR. INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO. SUL RACCORDO Traffico TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, E ANCHE QUI UN INCIDENTE: INCIDENTE PRIMA DEL BIVIO PER L’APPIA. SULLA VIA FLAMINIA CODE TRA PRIMA PORTA E VIA DEI DUE PONTI. OLTRE AL Traffico LA CHIUSURA DELL’USCITA PER IL TRATTO DI FLAMINIA VECCHIA POTREBBE PROVOCARE MAGGIORI DISAGI; SI TRATTA DELL’USCITA ...

Traffico Roma del 07-11-2019 ore 07 : 30 : SULLA VIA FLAMINIA CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI. OLTRE AL Traffico LA CHIUSURA DELL’USCITA PER IL TRATTO DI FLAMINIA VECCHIA POTREBBE AUMENTARE LE CODE; SI TRATTA DELLA VIA PRIMA DELL’USCITA PER VIA DEI DUE PONTI. SULLA VIA TRIONFALE RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DELL’ACQUEDOTTO PAOLO PER Traffico SI PROCEDE IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA FIORENTINI. INTENSO IL Traffico ...

Traffico Roma del 06-11-2019 ore 20 : 00 : SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RM-TE CODE PER INCIDENTE DALLA TANGENZIALE A TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE. SULLO STESSO RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA CASSIA BISS E SALARIA E TRA NOMENTANA E APPIA. SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE CODE A TRATTI PER Traffico DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA ...

Traffico Roma del 06-11-2019 ore 19 : 30 : Traffico INTENSO IN USCITA DALLA CITTA’ SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RM-TE CODE DALLA TANGENZIALE A TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE. SULLO STESSO RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA CASSIA BISS E SALARIA E TRA NOMENTANA E APPIA. CODE SU VIA SALARIA TRA VIA DEL FORO ITALICO E L’AEROPORTO DELL’URBE NELLE DUE DIREZIONI. SU VIA DEL FORO ...

Traffico Roma del 06-11-2019 ore 19 : 00 : Traffico INTENSO IN USCITA DALLA CITTA’ SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RM-TE CODE DA PORTONACCIO A TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE. SULLO STESSO RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA CASSIA BISS E SALARIA E TRA NOMENTANA E APPIA. SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE CODE A TRATTI PER Traffico DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA ...

Traffico Roma del 06-11-2019 ore 18 : 30 : Traffico INTENSO IN USCITA DALLA CITTA’ SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RM-TE CODE DA PORTONACCIO A TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE. SULLO STESSO RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA CASSIA BISS E SALARIA E TRA NOMENTANA E APPIA. SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE CODE A TRATTI PER Traffico DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA ...

Traffico Roma del 06-11-2019 ore 18 : 00 : SU VIA FAMINIA NUOVA PROBLEMI IN USCITA DALLA CITTA’, A CAUSA DI UN MEZZO CHE HA PERSO IL CARICO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000, CI SONO LUNGHE CODE DA C.SO DI FRANCIA. SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE CODE A TRATTI PER Traffico DA C.SO DI FRANCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI E CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 RM-TE E ...

Traffico Roma del 06-11-2019 ore 17 : 30 : ANCORA PROBLEMI SU VIA FAMINIA NUOVA IN USCITA DALLA CITTA’, A CAUSA DI UN MEZZO CHE HA PERSO IL CARICO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000, CI SONO LUNGHE CODE DA C.SO DI FRANCIA. SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE CODE A TRATTI PER Traffico DA C.SO DI FRANCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI E CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA ...

Traffico Roma del 06-11-2019 ore 17 : 00 : PROBLEMI SU VIA FAMINIA NUOVA IN USCITA DALLA CITTA’, A CAUSA DI UN MEZZO CHE HA PERSO IL CARICO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000, CI SONO LUNGHE CODE DA C.SO DI FRANCIA. SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE CODE A TRATTI PER Traffico DA C.SO DI FRANCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI E CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 RM-TE E ...