L'oroscopo settimanale dall'11 al 17 novembre : Sagittario fortunato - imprevisti per Cancro : L'oroscopo della settimana dall'11 al 17 novembre annuncia incontri molto interessanti per lo Scorpione, mentre per il Leone sarà un periodo molto sereno. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: chi ha iniziato da poco una relazione d'amore dovrà stare molto attento: non perdete la vostra lucidità. Da evitare tutte le decisioni prese in maniera troppo frettolosa. Riflettete e accettate i ...

Previsioni astrologiche 8 novembre : amore 'top' per Sagittario e Leone : Venerdì 8 novembre 2019 sul piano astrale troveremo la Luna stazionare in Ariete, mentre Mercurio e il Sole saranno nell'orbita dello Scorpione. Plutone e Saturno permarranno nel segno del Capricorno, così come Urano in Toro e Giove resteranno sui gradi del Sagittario. Marte continuerà a sostare in Bilancia, nel frattempo Nettuno sarà in Pesci ed il Nodo Lunare proseguirà nel segno del Cancro....Continua a leggere

L'oroscopo di giovedì 7 novembre : Luna in quadratura a Pesci - Sagittario concentrato : Durante la giornata di giovedì 7 novembre, il passaggio della Luna in quadratura al segno dei Pesci, aiuterà i nativi del segno a promuovere diverse iniziative, mentre il Toro farebbe meglio ad aprirsi al dialogo per uscire fuori da una discussione, che sia con il partner oppure con un amico. Il Leone sarà sollecitato dai movimenti astrali di Giove e Venere, e in ambito sentimentale, i nativi del segno saranno spinti da tanto romanticismo, ...

L'oroscopo del giorno 6 novembre : Ariete creativo - Sagittario ansioso : L'oroscopo di mercoledì dedicato alle opportunità lavorative e all'amore tiene conto dell'entrata di Luna in Pesci che rende i segni zodiacali appartenenti all'elemento Acqua molto sognatori e al tempo stesso suggestionabili. L'astro d'argento nel domicilio astrologico dodicesimo trova le sue affinità nel mare e sprigiona molto fascino e sensibilità. L'acqua dei Pesci che fluisce indecifrabile e misteriosa come la Luna, tende a smuovere le ...

L'oroscopo dell'amore di coppia del 6 novembre : Scorpione teso - Sagittario altalenante : L'oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì approfondisce gli affetti e le sensazioni a due, rifacendosi soprattutto all'influenza lunare che dai Pesci rende le emozioni molto sensibili e profonde. Insieme al creativo Nettuno, l'astro d'argento elargisce fantasia e vitalità, anche se molti segni zodiacali vivranno questo transito planetario in modo mutevole, dove gli atteggiamenti nei confronti dell'amore diventeranno molto altalenanti. Di ...

L'oroscopo di mercoledì 6 novembre : Giove in congiunzione a Sagittario - Vergine brillante : Durante la giornata di mercoledì 6 novembre, il pianeta Giove sarà in quadratura al segno del Sagittario, e potrebbe regalare delle ghiotte occasioni ai nativi del segno. Ariete sarà influenzato da tale movimento astrale, e malgrado qualche piccola baruffa amorosa, dovuta dall'opposizione di Marte rispetto al segno della Bilancia, l'ambito sentimentale sarà piuttosto positivo. Vergine avrà la saggezza necessaria per riuscire a prendersi di cura ...

Previsioni astrologiche - classifica 6 novembre : flirt per il Leone - Sagittario mondano : Mercoledì 6 novembre 2019 troviamo Nettuno e la Luna nell'orbita dei Pesci, mentre Marte stazionerà nel segno della Bilancia. Mercurio ed il Sole saranno sui gradi dello Scorpione, mentre Plutone e Saturno permarranno in Capricorno. Giove sarà in Sagittario, nel frattempo Urano continuerà il suo moto in Toro ed il Nodo Luna proseguirà nel segno del Cancro. Favorevoli le Previsioni zodiacali per Leone e Sagittario, ma meno rosee per Acquario e ...

L'oroscopo del giorno 5 novembre - 2ª sestina : buone notizie a Sagittario e Pesci : L'oroscopo del giorno 5 novembre 2019 cade a fagiolo, come si suol dire, pronto a dare conto sulla probabile cadenza (positiva o negativa) relativa al secondo giorno dell'attuale settimana. In primo piano nel frangente indicato, la classifica stelline e le previsioni in esclusiva per i sei segni rientranti nella seconda metà dello zodiaco. In questo caso perciò l'attenzione è tutta indirizzata in esclusiva per Bilancia, Scorpione, Sagittario, ...

L'oroscopo di lunedì 4 novembre : Mercurio in quadratura a Cancro - Sagittario favoloso : Durante la giornata di lunedì 4 novembre, l'opposizione di Marte al segno dell'Ariete, renderà incerti e confusi i nativi del segno per quanto riguarda la sfera sentimentale, mentre una Luna stazionaria nel segno del Capricorno, regalerà stima e apprezzamenti da parte di familiari o colleghi. Toro sentirà il bisogno di dialogare con una persona di fiducia, come il partner oppure un amico, mentre Vergine sarà particolarmente creativa assieme al ...

Oroscopo 3 novembre : per il Sagittario maggiori vantaggi con Giove nel segno : Ultimo giorno della settimana per tutti e dodici segni zodiacali. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo di domenica 3 novembre 2019, giornata che vedrà i nati sotto il segno zodiacale del Cancro lanciarsi verso nuovi incontri sentimenti. Per il Leone blocco momento dal punto di vista economico e lavorativo. Nel dettaglio l'Oroscopo per tutti e dodici i segni zodiacali. Ariete: in amore giornata che porterà maggiore stanchezza, in particolare nel ...

Oroscopo 21 novembre : vivacità per Scorpione - guadagni per Sagittario : La giornata di giovedì 21 novembre molto relax e molto romanticismo attenderanno i segni dello zodiaco come l'Ariete e la Bilancia, ma molti avranno delle questioni di cuore in sospeso o poco chiare, come nel caso dei segni dell'Acquario e dei Pesci. Malessere per Toro, lo Scorpione invece sarà perspicace e vivace sul posto di lavoro....Continua a leggere

L'oroscopo del giorno 4 novembre - seconda sestina : buon inizio settimana per Sagittario : L'oroscopo del giorno 4 novembre 2019 riapre con la nuova classifica stelline e le immancabili previsioni sulla giornata di lunedì. Dunque, sotto analisi da parte dell'Astrologia la parte iniziale della nuova settimana: curiosi di conoscere in anteprima come saranno le stelle in amore e nel lavoro? Quest'oggi in risalto i segni appartenenti alla seconda sestina dello zodiaco, ovvero Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. ...

Oroscopo Sagittario di novembre : energia in amore : È giunto l'undicesimo mese dell'anno. Cos'hanno in serbo gli astri per tutti i nati sotto il segno del Sagittario? Leggiamo di seguito, le previsioni con amore, lavoro e salute, ma anche consigli e accorgimenti per affrontare nel migliore dei modi il mese di novembre 2019. Negli ultimi tempi avete vissuto dei momenti di recupero, con Marte favorevole è stato possibile portare avanti delle cure in ambito salutare, che hanno dato i loro frutti. In ...

Previsioni astrologiche - classifica 3 novembre : Sagittario burbero - umore 'top' per Cancro : Domenica 3 novembre 2019 troviamo la Luna stazionare nel segno dell'Acquario mentre Mercurio, Venere ed il Sole saranno nell'orbita dello Scorpione. Marte permarrà in Bilancia, come Plutone e Saturno in Capricorno e Giove che continuerà il suo moto in Sagittario. Urano proseguirà il transito in Toro, mentre Nettuno sarà sui gradi del segno dei Pesci. Di seguito la classifica dei 12 segni zodiacali per il 3 novembre. Sul podio 1° posto Acquario: ...