Rifiuti - in Italia pochi impianti e troppa discarica : Roma, 7 nov. - (Adnkronos) - Gli impianti di trattamento dei Rifiuti urbani in Italia sono numericamente insufficienti e mal dislocati sul territorio, costringendo il nostro Paese a ricorrere in maniera ancora eccessiva allo smaltimento in discarica. E’ quanto emerge dallo studio “Il fabbisogno nazi

L’Italia è il terzo paese Ue per quantità di Rifiuti trattati : Rimini, 6 nov. – (Adnkronos) – L’Italia è il terzo paese in Europa per quantità di rifiuti trattati ma è necessario strutturare in tutto il paese filiere che garantiscano la corretta chiusura del ciclo, nonché sciogliere alcuni nodi, dalla carenza impiantistica agli aspetti autorizzativi, che frenano il pieno sviluppo del settore. E’ quanto emerso dal Convegno ‘La filiera della gestione dei rifiuti organici: ...

Rifiuti urbani e speciali : in Italia un sistema fragile - per l’industria un peso da 1 - 3 miliardi l’anno : L’aumento dei costi di smaltimento dei Rifiuti per l’industria manifatturiera del Paese è stato di 1,3 miliardi di euro all’anno, pari a un incremento medio di oltre il 40% negli ultimi due anni. Questa la stima che emerge dallo studio “I Rifiuti speciali e la competitività del sistema delle imprese”, realizzato da Ref ricerche in collaborazione con la Fondazione Utilitatis, e presentato da UtilItalia (la Federazione delle imprese idriche, ...

Rifiuti urbani riciclati - Istat : Italia all’8° posto in UE : Entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei Rifiuti urbani di carta, metallo, plastica e vetro (cioè, i materiali raccolti in maniera differenziata) dovrà raggiungere almeno il 50% in termini di peso. In base ai recenti dati Eurostat sul riciclaggio dei Rifiuti urbani, la quota dell’Italia è pari al 47,7% nel 2017, 1,8 punti percentuali in più rispetto al 2016. Il nostro Paese si colloca così all’ottavo posto della ...

Orgoglio Italiano - la foto dei Rifiuti lasciati in Piazza San Giovanni è una bufala : A partire dalla giornata di ieri stanno circolando sui social network foto di rifiuti e cartacce buttati a terra in Piazza San Giovanni a Roma: le immagini vengono associate alla manifestazione di ieri Orgoglio Italiano, organizzata dalla Lega, che ha riunito tutti i partiti e militanti del centrodestra. Si tratta però di un vecchio scatto, realizzato nel 2014, dopo il tradizionale concerto del Primo Maggio, che si tiene nella stessa Piazza ...

Polonia - cento balle di Rifiuti di plastica abbandonate in area industriale : una parte proviene dalla raccolta differenziata italiana : Dopo la denuncia dello scorso settembre di un sito illegale di stoccaggio di rifiuti di plastica in Turchia, una nuova indagine dell’Unità investigativa di Greenpeace Italia ha accertato l’abbandono di un centinaio di balle, almeno in parte provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani italiani, in un’area industriale di Gliwice, in Polonia. Nelle balle di rifiuti plastici si vedono, infatti, etichette di noti prodotti ...

I fondali marini italiani sono invasi dai Rifiuti e il 75% è plastica : C'è un mare di plastica depositato sui fondali marini italiani. Il mare di Sicilia è una delle più grandi «discariche sottomarine» del Paese, ma pure mar Ligure, Ionio, Golfo di Napoli e Sardegna. Il 75% dei rifiuti depositati sui fondali è costituito da plastica. Nell'Adriatico in 6 anni sono state raccolte nelle reti da pesca 196 tonnellate di rifiuti, più scarti abbandonati dall'uomo che ...

Acqua - energia e Rifiuti : siglata intesa tra Protezione Civile e Utilitalia : Lavorare insieme per la previsione e prevenzione dei rischi e per la gestione e superamento delle emergenze legate al servizio idrico, energetico e di igiene urbana. Questo lo spirito del Protocollo d’intesa sottoscritto dalla Protezione Civile e da Utilitalia (la Federazione delle imprese di Acqua ambiente e energia), presentato nel corso del Festival dell’Acqua a Venezia, per assicurare un ulteriore sviluppo ai rapporti istituzionali di ...

Plastica nei mari italiani - la denuncia di Ispra : nei fondali più del 70% dei Rifiuti : Giovanna Pavesi I numeri emersi dalle ricerche mostrano una situazione "molto grave": più del 70% dei rifiuti marini è depositata sui fondali italiani e il 77% di questo materiale è Plastica. E nelle reti dei pescatori trovati più scarti che pesci Si presenta come una situazione molto grave, quella in cui versano le acque dei mari italiani, perché più del 70% dei rifiuti marini è depositata sui fondali italiani e il 77% di questo ...

Riempivano capannoni del nord Italia con Rifiuti illeciti - 11 persone arrestate : Lavinia Greci La banda, fermata dai forestali di Milano, Lodi, Pavia, Torino, Napoli, Reggio Calabria e Catanzaro, avrebbe tentato di sequestrare anche un imprenditore. Plauso del ministro Costa: "Un'operazione del genere fa da azione deterrente" Buttavano rifiuti illeciti in luoghi non adatti a quel tipo di smaltimento: al nord Italia lo facevano nei capannoni abbandonati, al Sud proseguivano l'attività in Calabria. Per questo ...

Rifiuti da trattare provenienti dalla Campania : abbandonati in Lombardia o interrati in Calabria. 11 arresti in varie regioni d’Italia : I Rifiuti provenienti dalla Campania che avrebbero dovuto essere trattati, venivano invece portati in capannoni abbandonati in diverse aree industriali del Nord Italia, ma anche interrati in una cava dismessa, in Calabria. In Lombardia snodo del traffico era l’impianto (autorizzato) SMR Ecologia di Como, solo sulla carta destinazione di quei Rifiuti che, in realtà, finivano in capannoni o sotto terra senza alcun trattamento. L’indagine della ...