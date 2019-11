Gli edifici del futuro saranno fatti di pelle?

Maltempo : sopralluoghi e verifiche neGli edifici del Cassinate : sopralluoghi a Cassino dopo il violento nubifragio delle scorse ore. La Provincia di Frosinone, in collaborazione con il Comune, si è subito attivata per svolgere controlli e verificare le condizioni degli stabili. Le avverse condizioni meteo non hanno provocato disagi di particolare entità e le situazioni di maggiore preoccupazione sono state subito affrontate, attraverso l’intervento dei tecnici della Provincia su indicazione del ...

Lombardia : ConsiGlio Regione approva progetto legge per recupero edifici dismessi : Milano, 31 ott. (Adnkronos) – Via libera a maggioranza in commissione Territorio del Consiglio regionale della Lombardia al progetto di legge che mette in campo incentivi e meccanismi di semplificazione per favorire il recupero di immobili abbandonati e per prevenire il degrado urbano. Hanno votato a favore i gruppi Lega, Forza Italia e gli esponenti del Gruppo Misto: astenuti il Movimento 5Stelle e i Lombardi Civici Europeisti, contrario ...

Filippine - terremoto di magnitudo 6.6 : edifici distrutti e diversi feriti. Il panico neGli uffici : Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.6 è stata registrata alle 9.04 ora locale (le 2.04 in Italia) sull’isola filippina di Mindanao. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 20 km di profondità ed epicentro vicino a Bual. Secondo i media locali, un ragazzo in fuga dalla propria scuola sarebbe rimasto ucciso dal ...

Terremoto Reggio Calabria - concessione contributi per interventi strutturali di miGlioramento sismico e di demolizione e ricostruzione di edifici privati : Con atto Sindacale del 24 ottobre 2019 l’amministrazione Comunale, su indirizzo dell’Assessore all’Urbanistica Arch. Mariangela Cama, ha predisposto il bando pubblico per la concessione di contributi per la realizzazione degli interventi strutturali di miglioramento sismico e di demolizione e ricostruzione di edifici privati, giusto Decreto del Dipartimento Regionale “Infrastrutture, LL. PP., Mobilità”, Settore “Lavori Pubblici”. I beneficiari ...

Progetto Ismers : fotografa lo stato di salute deGli edifici : Progetto Ismers, allo studio un sistema di intelligenza artificiale che fotografa lo stato di salute degli edifici.Corrado Monaca di Betontest Ispica

Quali edifici sono davvero al sicuro dai terremoti? L’Ingv spiega i dettaGli che fanno la differenza : Con la mostra “Terremoti: attenti agli elementi! dettagli che salvano la vita”, in esposizione presso il Festival della Scienza di Genova dal 24 ottobre al 4 novembre 2019, si analizzano le caratteristiche dei terremoti, con particolare attenzione a quegli aspetti che riguardano l’ingegneria, l’interazione tra i tipi di terreno e i fenomeni di amplificazione sismica, le caratteristiche degli edifici e la loro risposta alla sollecitazione ...

Terremoto Calabria - l’esperto : “Gli edifici non sono in grado di affrontare catastrofi - l’ultima normativa antisismica valida risale ai Borbone” : “E’ necessario preparare gli edifici pubblici” alle future scosse di Terremoto che l’Appennino, senza alcun dubbio, subirà nel prossimo futuro. Così Antonio Moretti, geologo specializzato in sismologia, ai microfoni di MeteoWeb oltre tre anni fa, ovvero poche settimane dopo il Terremoto di Amatrice che colpì il centro Italia. In quell’occasione l’esperto aveva colto l’occasione per puntare un faro su un problema che nel ...

Lo spettacolo degli affreschi neGli edifici abbandonati : Le musée imaginaire, il museo immaginario. Così si intitola il progetto del fotografo francese Romain Veillon dedicato a catturare affreschi e pitture decorative in edifici abbandonati sparsi in tutta Europa. Specializzato nella fotografia di luoghi abbandonati, Veillon si concentra con questo progetto su affreschi e dipinti in rovina, con la loro struggente bellezza decadente. E spiega: “Sono opere che gli uomini hanno lasciato dietro a ...

Terremoti : nascono Gli edifici “invisibili” alle vibrazioni : Un gruppo di ricerca dell’Università di Trento ha compiuto uno studio per rendere gli edifici “invisibili” ai Terremoti, allo scopo di proteggerli: si apre la strada a importanti prospettive, per studiare una nuova tipologia di costruzioni antisismiche “impermeabili” alle onde generate da un sisma, che le attraversa senza distruggerle. “Abbiamo realizzato una struttura con alcune aperture che abbiamo ...

Scuola - Mattarella : "Garantire ovunque la sicurezza deGli edifici" : Il presidente della Repubblica a L'Aquila per la cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico. "Le pubbliche istituzioni rispettino impegni presi con i cittadini colpiti dal sisma". "Rinunciare all'istruzione è l'anticamera dell'illegalità"