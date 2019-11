X Factor | anticipazioni terzo live | ospite Marracash e ci saranno due eliminazioni

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Si erano presentati in migliaia alle audizioni. Ora sono rimasti solo in 10. La tredicesima edizione italiana di X, uno degli show più longevi e famosi di tutto il mondo, è arrivato al suoe i giochi iniziano a farsi seri. Nel corso della puntata, infatti, viben due cantanti eliminati. Un rischio enorme per Malika Ayane e Sfera Ebbasta: entrambi i giudici, infatti, sono rimasti con due soli concorrenti e in caso di assegnazioni sbagliate potrebbero già rimanere senza concorrenti dopo sole tre puntate. L'appuntamento è per giovedì 7 novembre, dalle 21:15 su Sky Uno. Le assegnazioni dei giudici per questoNel, i cantanti affronteranno due manche. Nella prima tutti e dieci i concorrenti canteranno un loro cavallo di battaglia; al termine di tutte le esibizioni, verrà chiuso il televoto e uno dei concorrenti verrà eliminato. Per questa ...

