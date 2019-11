Morto Ernest J Gaines | addio allo scrittore nato in una piantagione della Louisiana

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 6 novembre 2019)J., uno dei grandi scrittori americani, èieri nella sua casa ina 86 in seguito a un arresto cardiaco. Aveva vissuto tutta la vita in una, da qui è partita l'ispirazione per i suoi 8 romanzi, tra cui "Una lezione prima di morire", un classicoletteratura afroamericana e di lotte dei neri d'America.