L’Iran preoccupa il mondo | Rohani verso disimpegno da accordo del 2015 su nucleare

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 6 novembre 2019) L'Iran va avanti a tappe serrate con ildall'delsul, intrapreso in risposta al ritiro unilaterale degli Usa dall'intesa: in un discorso televisivo, il presidente Hassanha annunciato che, da oggi, riprendera' l'attivita' di arricchimento di uranio nell'impianto sotterraneo di Fordow, 180 chilometri a sud di Teheran, congelata in seguito agli impegni contenuti nell'siglato a Vienna, quattro anni fa. La mossa della Repubblica islamica arriva allo scadere della 'deadline' data ai partner europei per trovare soluzioni che le permettano di arginare gli effetti distruttivi delle sanzioni ripristinate dagli Usa l'anno scorso. La misura segna la quarta fase del piano di riduzione degli impegni iraniani, lanciato a maggio scorso, e ha sollevato moniti ezioni tra gli altri cofirmatari dell': Cina, Francia, Regno Unito, Russia e ...

ilfogliettone : L'Iran preoccupa il mondo, Rohani verso disimpegno dall'accordo del 2015 sul nucleare - - PaoloRoma : @Ric746 @OttobreInfo é una vergogna. Preoccupa che che il #PD e #Speranza non si ribellino ai diktat del bipolare… - palabritadepape : RT @ChiaraCruciati: #IRAQ Bella Ciao e porti occupati, gli iracheni non hanno paura. Piazze piene nonostante i 250 uccisi, a Bassora i mani… -