Esonero Ancelotti | De Laurentiis non ha mai preso in considerazione tale soluzione

Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Lo ha lasciato intendere anche nel comunicato diramato sul sito ufficiale. Il Presidente ha piena fiducia nel tecnico di Reggiolo, mettendo, nelle sue mani, la gestione della squadra. La giornata in casa Napoli può essere cruciale per il presente, ma anche per il futuro. Dopo la bufera scoppiata nella notte di Champions, con la decisione unilaterale della squadra di non tornare con il pullman a Castel Volturno e dunque di non proseguire il ritiro imposto dal presidente Aurelio De, è arrivata la presa di posizione della società, attraverso un comunicato ufficiale. Nel pomeriggio, in città, sono circolate anche alcune voci su un possibileimminente di, ipotesi mai considerata dalla società: il presidente Deha piena fiducia nell’allenatore e lo ha voluto ribadire nel comunicato affidandogli di fatto pieni poteri sulla gestione ...

salvione : Esonero Ancelotti, ipotesi mai valutata da De Laurentiis - andybianco10 : @liumonti Servono le scuse dei giocatori e l'esonero di Ancelotti. Poi a giugno si resetta tutto. - g_zerbato : RT @Deiana_Luca9: E aggiungo dall'esterno che ora la società ha scaricato tutto su Ancelotti che dovrà far tornare i giocatori in ritiro ,a… -