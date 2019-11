Al Bano fa una rivelazione bomba su Sanremo | cosa ha svelato

Fonte : baritalianews

(Di mercoledì 6 novembre 2019) AlCarrisi ha fatto unasul prossimo festival die ha rivelato che Amadeus gli ha chiesto di andare. Alracconta così a proposito di ciò che gli ha risposto lui:”Se andrò a? Non ho ancora deciso, domani ho un appuntamento con Amadeus per vedere di che si tratta, io non vorrei più andare in gara, mi piacerebbe fare l’ospite d’onore, o da solo o con Romina…”. Alha fatto questain occasione della sua ospitata a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. A proposito dell’invito ricevuto dice così: “Mi hanno chiamato, e mi fa molto piacere che lo abbiano fatto”. Poi Alha scherzato anche a proposito della possibilità che partecipi in coppia con Romina e lui ha commentato così: “Io avevo proposto Al, con Romina Power e Loredana Lecciso. Ma la three voices non è contemplata”, Poi ...

RobertoMerlino1 : @DocenteCarla @pengueraffaele Carla docet, una garanzia assoluta ! Nostalgia canaglia, cantavano Al Bano e Romina..… - TweetNewsIta : Loredana Lecciso, ex compagna di Al Bano Carrisi, è tornata a far parlare di sè per essere stata ospite a Live Non… - DomenicoMazzil5 : RT @aldobuonaiuto: #AlBano è nel cuore di tutti gli italiani. È impossibile non vederlo come una persona positiva. Viva Al Bano! -