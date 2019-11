Fonte : ilpost

(Di martedì 5 novembre 2019) Quest'anno ci sono state decine di esplosioni che gli esperti attribuiscono a intimidazioni tra gang, e lo stato fatica a trovare soluzioni efficaci

ilpost : La Svezia ha un problema con le bombe delle bande criminali - Ilsolito_In : @piadinasalame @BorisRome79 @Riku90 L'ultima mia volta in Svezia (2 anni fa circa) non mi sono proprio posto il pro… - Pegasofree777 : @andsnz Non è vero che non succede nulla in Svezia ed in Francia. Non te lo fanno sapere.È diverso. In merito all’u… -