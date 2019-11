Ilva | Myrta Merlino a Maria Teresa Meli | Perché Pd e Renzi abbassano la testa al

Fonte : liberoquotidiano

(Di martedì 5 novembre 2019)provocain diretta a L'aria che tira, su La7, sul caso: "Pd e Matteolaal ricatto dei Cinque Stelle? Come fanno a governare insieme se sono ostaggi?". La giornalista del Corriere della Sera risponde in modo molto chiaro: "Non volevan

Libero_official : 'Ricatto #M5s, ma perché il #Pd ha accettato?' Domanda secca: la Merlino distrugge il governo sull'#Ilva / Video - - LegaNordSud : Ho chiesto scusa al Pd per averli lasciati nelle mani del M5s'. Il leghista Gian Marco Centinaio, ospite di Myrta M… - BlondMan68 : Cara Myrta Merlino, secondo te, a cosa serve lavorare se poi devi spendere tutto in medicine quando ti va bene?… -