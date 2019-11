Delitto Mollicone | l' Arma si costituisce parte civile

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 5 novembre 2019) Francesca Bernasconi Il 13 novembre l'udienza preliminare per il processo che vede indagati l'allora comandante della caserma di Arce, insieme alla moglie e al figlio, tutti accusati di concorso in omicidio L'dei carabinieri intende costituirsinel processo per l'omicidio di Serena. La richiesta, secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, sarebbe già stata depositata, in vista dell'udienza preliminare del 13 novembre. Sarà compito del gip valutarla, insieme all'eventuale rinvio a giudizio dell'allora comandante della caserma dei carabinieri di Arce, la moglie e il figlio, tutti accusati di concorso in omicidio. L'omicidioSerenascomparve il primo giugno del 2001, all'età di 18 anni. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, quel giorno la ragazza si era recata all'ospedale, a 10 chilometri da Arce, paese dove abitava, ...

