Fonte : wired

(Di martedì 5 novembre 2019) (Immagine: Getty Images) Ci chiediamo che forma abbia, non troppo diversamente da come nell’antica Grecia i filosofi Talete, Anassimandro, Parmenide e altri elaboravano le loro congetture sulla forma della Terra: un disco, un cilindro, una sfera? Sappiamo che la Terra è tonda ma gli astronomi dibattono ancora sulla forma delsferico? Con una ricerca uscita sulle pagine di Nature Astronomy, i ricercatori, guidati da Alessandro Melchiorri della Sapienza di Roma, sostengono cheabbia forma curva e sia. Lo hanno fatto elaborando i dati dell’Osservatorio Planck e cercando di dare ragione di alcune discrepanze – che si spiegherebbero, secondo loro, proprio immaginando un universodove due fotoni che viaggiano in parallelo possono incontrarsi, o dove voi stessi potreste partire da qui e, viaggiando sempre dritti, tornare un giorno al ...

MilanoCitExpo : Crisi cosmologica: l’universo è chiuso e curvo oppure piatto e aperto? #DipartimentoInnovazioneTecnologia… -