A Emma Watson non piace la parola “single” | preferisce “partner di se stessa”

Emma Watson : "Non sono single - ma 'self-partnered'. A 30 anni la società ci vuole per forza mogli e madri" : Non single, ma self-partnered. L’attrice Emma Watson, alla soglia dei trent’anni, conia un nuovo termine per definire la mancanza di una relazione stabile nella sua vita. Intervistata da Vogue Uk l’interprete, celebre per aver prestato il volto al personaggio di Hermione Granger nella saga di Harry Potter, ha anche confidando di aver sofferto la “pressione” della società che vorrebbe le trentenni per ...

Emma Watson - Sono fidanzata con me stessa : Emma Watson ha parlato in un’intervista delle pressioni che investono le donne una volta superati i 30 anni. Stando a quanto riporta l’Evening Standard, l’attrice ha affermato di essere single: anzi, per l’esattezza di essere “fidanzata con se stessa”. Tuttavia le parole dell’artista non vanno confuse con il fenomeno crescente delle donne che decidono di sposarsi con loro stesse, e quindi senza un partner, bensì si tratta per Watson di ...

Emma Watson - le foto dell'attrice - : Fonte foto: InstagramEmma Watson, le foto dell'attrice 1Sezione: Spettacoli Elisabetta Esposito Una carrellata di immagini di Emma Watson: ecco gli scatti che l'attrice condivide su Instagram, in particolare per sensibilizzare i fan su argomenti che le stanno a cuore Emma Watson condivide su Instagram movimenti e battaglie che le stanno a cuore. Eccola in alcuni scatti, a corredo dei quali ha esposto le sue ...

Emma Watson avvistata mentre bacia un misterioso ragazzo : Un nuovo amore per l'attrice The post Emma Watson avvistata mentre bacia un misterioso ragazzo appeared first on News Mtv Italia.

THE CIRCLE - RAI 4/ Curiosità sul film con Tom Hanks e Emma Watson - 13 settembre 2019 - : The CIRCLE in onda oggi, 13 settembre, su Rai 4 a partire dalle 21.20. Nel cast Tom Hanks ed Emma Watson, ma anche John Boyega. Curiosità sul film.

The Circle : il Film con Tom Hanks e Emma Watson Stasera su Rai 4 : Adattamento di un romanzo omonimo di Dave Eggers, è una riflessione molto critica su come internet e i social network in particolare siano in prigioni che annullano il concetto di privacy.

Emma Watson e Tom Felton fanno impazzire il web : Tom Felton ed Emma Watson, per i fan Draco Malfoy ed Hermione Granger, hanno mandato in visibilio Instagram con una foto che li ritrae mentre, in un momento di complicità, suonano la chitarra insieme. Cosa c’è tra Tom Felton ed Emma Watson? I due attori, rispettivamente Draco Malfoy ed Hermione Granger in “Harry Potter”, sono stati fotografati insieme mentre suonano la chitarra, il tutto corredato dalla didascalia: "Allieva che ...