Viva RaiPlay | Netflix ironizza sulle somiglianze tra le piattaforme e Fiorello risponde

Viva RaiPlay! - il ritorno di Fiorello su Rai 1 : anticipazioni prima puntata : Dopo le incursioni promozionali che l'hanno visto saltellare nei palinsesti radio-tv Rai, Fiorello è pronto a tornare in tv come paladino dell'OTT Rai e a conquistare il pubblico con Viva RaiPlay!, in onda da oggi, lunedì 4, a venerdì 8 novembre alle 20.30 in diretta su Rai 1 e in simulcast su RaiPlay. Si tratta di un'anteprima dello show vero e proprio che debutterà mercoledì 13 e che sarà visibile solo sulla piattaforma web della Rai: è ...

Viva RaiPlay : Fiorello come Manzi - ma 60 anni dopo : Il giorno tanto atteso è arrivato: Fiorello torna in Rai con uno show tutto suo. E lo fa in grande stile: 'Viva Rai Play' promette di essere uno show nuovo, diverso dagli altri show a cui siamo abituati. La grande novità, infatti, sarà il modo in cui sarà visibile: la prima settimana (che va da lunedì 4 a venerdì 8 novembre) lo show verrà presentato in tv, su Rai 1 dalle ore 20:30. Ma il programma vero e proprio inizierà ufficialmente da ...

Viva RaiPlay - da stasera lunedì 4 novembre il programma di Fiorello in anteprima su Rai 1 : "Viva Raiplay" sta finalmente per palesarsi al pubblico italiano: il programma di Fiorello di cui si è tanto parlato negli ultimi mesi sarà trasmesso in televisione e sulla piattaforma streaming della Rai con due diverse modalità. Scendendo nei dettagli, da questo lunedì 4 a venerdì 8 novembre la trasmissione sarà trasmessa in tv su Rai 1 con una sorta di antipasto televisivo in forma di strisce serali da 15 minuti. Dalla prima serata di ...

Morgan a Blogo : "Fiorello mi ha invitato a Viva RaiPlay e ci andrò molto volentieri. Il gossip? Le persone parlano..." (Video) : (video in caricamento)Sabato 2 novembre 2019, Morgan ha chiuso la prima edizione di Cantautoradio, il programma radiofonico di Rai Radio 2, prima esperienza in radio del cantautore e musicista monzese, con una puntata speciale dedicata a Domenico Modugno che ha visto anche la partecipazione di Renzo Arbore, Massimo Ranieri, Simone Cristicchi, Vinicio Caposella, Raiz e Petra Magoni. prosegui la letturaMorgan a Blogo: "Fiorello mi ha invitato a ...

«VivaRaiPlay!» : che cosa aspettarci dal nuovo show 2.0 di Fiorello : FiorelloFiorelloFiorelloFiorelloFiorelloFiorelloFiorelloFiorelloDove c’è Fiorello c’è sempre qualcosa di nuovo che bolle in pentola. Questa volta lo showman si lancia su RaiPlay, la piattaforma streaming della Rai. Per rinnovarla, e per avvicinare il pubblico della tv generalista al digitale. VivaRaiPlay!, questo il titolo del programma, è il primo prodotto originale del servizio e si potrà vedere dal 4 all’8 novembre in chiaro dopo il Tg su ...

Fiorello a Blogo : "Ho paura di fare flop con Viva RaiPlay" (VIDEO) : (video in arrivo) "Non sono qui per portare i giovani su RaiPlay. I giovani arriveranno da soli quando si accorgeranno che anche Rai è una piattaforma importante. Il cast sarà giovane, mentre io sono abbastanza informato sui social, da 11 anni sono in rete, seguo abbastanza i movimenti. Cercherò di mettere a frutto la mia esperienza decennale". Fiorello lo ribadisce a margine della lunga conferenza stampa - per alcuni tratti trasformatasi in uno ...

Viva RaiPlay - Fiorello lancia il suo nuovo show. E annuncia : «Sarò di sicuro a Sanremo da Amadeus» : Fiorello “È un inizio, questo. È una svolta“. Fiorello torna in Rai da pioniere, con un progetto inedito anche per lo stesso servizio pubblico. Lo showman siciliano avrà la missione di avvicinare il pubblico della tv generalista a quello dei contenuti in streaming con Viva RaiPlay, il suo nuovo programma live in 18 puntate pensato per la piattaforma web dell’emittente di Viale Mazzini. Lo show avrà un primo lancio televisivo ...

Viva RaiPlay su Rai1 - la conferenza stampa con Fiorello : "Sarò sicuramente a Sanremo con Amadeus" : Sta per iniziare a Roma la conferenza stampa di presentazione di Viva RaiPlay, il nuovo show di Fiorello che sarà proposto in anteprima su RaiPlay e su Rai1 dal 4 all'8 novembre alle 20.30. Il programma sarà poi disponibile dal 13 novembre in esclusiva su RaiPlay ogni mercoledì, giovedì e venerdì alle 20.30 e su Rai Radio2 ogni sabato e domenica.

Rai : con Fiorello al via VivaRaiPlay : 13.08 Presentando nella storica sede di Via Asiago il nuovo programma di Fiorello, l'ad Salini parla di "una nuova era del servizio pubblico". Con VivaRaiPlay, spiega, "si dà il via all'alfabetizzazione digitale",in una Rai "che rischia e innova, e su questo va giudicata". Il nuovo show live di 6 settimane è"una cosa inedita" e "un momento di discontinuità", "esploriamo al massimo le potenzialità Rai. In Fiorello ho trovato voglia di fare, ...

Viva RaiPlay su Rai1 - la conferenza stampa con Fiorello : Sta per iniziare a Roma la conferenza stampa di presentazione di Viva RaiPlay, il nuovo show di Fiorello che sarà proposto in anteprima su RaiPlay e su Rai1 dal 4 all'8 novembre alle 20.30. Il programma sarà poi disponibile dal 13 novembre in esclusiva su RaiPlay ogni mercoledì, giovedì e venerdì alle 20.30 e su Rai Radio2 ogni sabato e domenica.

Viva RaiPlay - Fiorello per sbaglio 'spoilera' i contenuti della seconda puntata : Cresce l’attesa per la partenza del nuovo progetto di Fiorello, ma soprattutto per ciò che lo showman siciliano proporrà. Il fischio d’inizio di Viva Raiplay è fissato per il 4 novembre, con la prima settimana che vedrà una messa in onda in contemporanea anche su Raiuno.Tante le ipotesi e pochi gli spunti offerti dai numerosi promo che stanno inondando tv e social in queste settimane. Qualche indizio sui contenuti potrebbe però arrivare da ...