The Irishman | film La storia vera di Frank Sheeran e Jimmy Hoffa

Dove e quando si può vedere al cinema “The Irishman” : L'ultimo film di Martin Scorsese sarà proiettato in Italia tra lunedì 4 e mercoledì 6 novembre, in lingua originale e sottotitolato

Netflix - le uscite di novembre 2019 : The Irishman - The Crown 3 - Atypical 3 e molto altro : Netflix: le uscite di novembre 2019. Tra i film e serie tv in arrivo: The Irishman, Il Re, The Crown 3, Atypical 3, Ray Donovan e altro. In un periodo sempre più complicato, con l’avvento di nuovi servizi streaming, Netflix diventa sempre meno dipendente dai contenuti di terze parti, facendo affidamento su quelli originali, film, serie tv o show. Vediamo quindi le uscite Netflix nel mese di novembre 2019. Leggi qui le uscite su Infinity di ...

The Irishman - l’addio di Scorsese a quei bravi ragazzi : https://www.youtube.com/watch?v=wV0yAiay85Q Martin Scorsese ha riunito la vecchia banda. In The Irishman (dal 4 al 6 Ottobre in esclusiva al cinema poi anche su Netflix) c’è tutta la Little Italy di Hollywood. C’è Robert De Niro, c’è Al Pacino (con cui non aveva mai lavorato), c’è Joe Pesci e ci sono anche nuove leve come Bobby Cannavale più un vecchio amico di Scorsese come Harvey Keitel. Ci sono tutti per quella che probabilmente sarà ...

«The Irishman» - Robert De Niro e Al Pacino insieme (e ringiovaniti) per Martin Scorsese : Solamente un regista dal calibro di Martin Scorsese poteva far rincontrare Robert De Niro e Al Pacino per un sesto film assieme. Non solo riunisce i due grandi attori, ma lo fa con un titolo che sicuramente verrà annoverato tra i suoi migliori lavori: The Irishman pellicola tratta dal libro I Heard You Paint Houses di Charles Brandy sulle vicende di Frank Sheeran che nel film viene interpretato da Bob De Niro. Il film narra la storia vera ...

Festa del cinema di Roma 14 – The Irishman : Martin Scorsese ritorna al gangster movie e porta la sua ultima opera “The Irishman” alla Festa del cinema di Roma! Frank Sheeran ha servito nell’esercito durante la seconda guerra mondiale, ora, tornato in america, è un autista di camion in cerca di una vita stabile; un guasto al camion gli fornirà l’occasione di conoscere Russell Bufalino (Joe Pesci) e da quel momento la sua vita cambierà drasticamente. Da piccoli ...

Martin Scorsese a Roma con The Irishman : «A volte ho fatto film solo perché c’era DiCaprio» : The IrishmanRobert De Niro - "The Irishman"The IrishmanThe Irishman due giovani De Niro e Joe PesciThe Irishman - Il posterRobert De Niro Al Pacino - The IrishmanAlcune delle leggende di The Irishman The Irishman - De NiroServiva probabilmente Netflix a far riunire sotto lo stesso tetto cinematografico quattro grandi attori di Hollywood (Al Pacino, Robert De Niro, Harvey Keitel e Joe Pesci) e loro regista preferito, Martin Scorsese. Un’intera ...

«The Irishman» - Scorsese ci farà innamorare di nuovo dei gangster movie : Dopo 24 anni sono pronti a lasciare ancora il segno con The Irishman. Martin Scorsese e l’amico Robert De Niro non lavoravano insieme dal 1995. Insieme hanno fatto la storia del cinema: Mean Streets, Taxi Driver, Toro scatenato, Quei bravi ragazzi e Casinò, ma anche Cape Fear - promontorio della paura e Re per una notte. Il nuovo gangster movie, che intreccia mafia italo-americana e politica, è stato presentato in anteprima al ...

Scorsese con The Irishman vi regala i 210 migliori minuti di cinema della vostra vita (o quasi) : Avrei una frase di lancio da suggerire a Netflix per “The Irishman” di Martin Scorsese, dal 4 novembre in sala e dal 27 su streaming, e proiettato in atenprima alla Festa del cinema di Roma: “I migliori 210 minuti della vostra vita”. Un po’ forte, ma quasi vero. Perché le tre ore e trenta di cinema ‘estratte’ dal libro di Charles Brandt (Fazi editore, in Italia) sono l’apoteosi e insieme il ...

Scorsese presenta "The Irishman" - saga criminale con De Niro e Al Pacino - : Serena Nannelli In conferenza stampa a Roma il grande regista non ha parlato soltanto della sua ultima fatica, ma della piattaforma Netflix, del futuro del cinema e di molto altro Oggi alla Festa del Cinema di Roma è stata la volta della presentazione di "The Irishman", l'attesissima nuova opera di Martin Scorsese che ha per protagonisti due attori del calibro di Robert De Niro e Al Pacino. "The Irishman", tratto dall’omonimo libro ...

Scorsese : "Volevo fare un film con i miei amici. Netflix mi ha dato il tempo - la tecnologia e i soldi per The Irishman" : Un film di 3 ore e mezza, costato 160 milioni di dollari, con effetti speciali avveniristici che tolgono 35-40 anni ad attori ve viaggiano per gli 80, girato da un maestro del cinma come Martin Scorsese e interpretato da icone e vincitori di premi Oscar come Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci. Si tratta di ‘The Irishman’, la pellicola presentato oggi in anteprima nazionale alla Festa del Cinema di Roma e in programmazione al ...

The Irishman - l’ultimo film di Martin Scorsese rimarrà nella memoria collettiva : Un viaggio nella coscienza perduta di quei goodfellas ormai diventati oldfellas. Un ritratto a ritmo bradicardico su quel che resta della mafia italo-americana dove rapporti di amicizia, lealtà e mediazioni sono mutati per sempre. Una riflessione nel e sul Tempo quale unico valore da proteggere. E questo perché sostanzialmente The Irishman di Martin Scorsese è un affresco crepuscolare sull’umanità che invecchia, si ammala e muore, e deve ...

«The Irishman» - tutto sul nuovo film di Martin Scorsese : A distanza di tre anni da Silence e da sei da The Wolf of Wall Street, Martin Scorsese è pronto a tornare, con The Irishman, progetto mastodontico nonché ventisettesimo film del regista vincitore di un premio Oscar (The Departed) a fronte di undici candidature all’Academy. Con un cast a dir poco stellare, a partire dai protagonisti Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci, The Irishman è un film targato Netflix, diretto ...

London Film Festival - da The Irishman a Il Traditore : 10 giorni di cinema per guardare già prossimi Oscar : The Irishman, Jojo Rabbit, Le Mans ’66. E ancora A Beautiful Day in the Neighbourhood, The Aeronauts, The Two Popese The Peanut Butter Falcon. Sono solo estratti d’eccellenza – e futuri protagonisti ai prossimi Oscar – fra i 345 titoli che da oggi al 13 ottobre approderanno a Londra, che diventa per una decina di giorni la capitale del cinema mondiale, attutendo – se possibile – i tormenti pre-Brexit ai sudditi londinesi di Sua ...

"The Irishman" di Martin Scorsese è un capolavoro : parola dei critici americani : The Irishman, il nuovo film diretto da Martin Scorsese, è un capolavoro. A dirlo, quasi all’unanimità, sono i critici americani che hanno visto il film in anteprima mondiale al New York Film Festival. Se dipendesse dalle loro reazioni il nuovo gangster movie con Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci dovrebbe fare incetta di Oscar.Un esempio su tutti: questo film che attraversa il tempo con disinvoltura digitale, su Rotten ...