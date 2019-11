Salute della pelle | attenti a freddo e umidità | nemici in inverno

Presenza di listeria - Ministero della Salute ritira sfilacci di cavallo : marca e lotto : Sul sito del dicastero è stata resa nota l'allerta alimentare riguardante un lotto di sfilacci di carni equine a marchio Masina ‘La Salumeria’ per la Presenza di listeria monocytogenes. Il prodotto interessato è venduto in buste da 100 grammi con il numero di lotto 93543 e la data di scadenza 31/01/2020.Continua a leggere

Carne contaminata da Listeria : è allerta in Italia - l’avviso del Ministero della Salute [INFO e DETTAGLI] : Carne contaminata da Listeria monocytogenes: il richiamo arriva dal Ministero della Salute ed è relativo al prodotto “Sfilacci di cavallo” commercializzato dall’azienda “NABA CARNI SPA”. Nello specifico il prodotto interessato a marchio “MASINA DAL 1929 LA SALUMERIA” è venduto in confezioni da 10gr con il numero di lotto 93543 e con la data di scadenza 31/01/2020. Il motivo del richiamo arriva per un ...

Alternativa ad Halloween a Ragusa con la Pastorale della Salute : Alternativa ad Halloween a Ragusa. Notte dei santi riuscita e significativa l’iniziativa dell’ufficio diocesano per la Pastorale della salute

Salute : come dimagrire senza la dieta della fame : come dimagrire senza la dieta della fame. Secondo uno studio per dimagrire senza la dieta della fame basta la forza della mente.

Il decalogo sugli integratori del ministero della Salute : (foto: Pixabay) Gli integratori non sono caramelline da buttare giù a volontà. Non sono neanche curativi, come i farmaci, ma in ogni caso vanno assunti con attenzione. Dall’etichetta alla dieta, fino a alle promesse miracolose, il ministero della Salute ha stilato un decalogo dedicato proprio agli integratori. Il vademecum parte dalla definizione degli integratori in capsule, compresso o simili, decritti come “fonti concentrate di ...

Gli integratori non curano : il decalogo del Ministero della Salute : Gli integratori alimentari non hanno alcuna finalità curativa. Tale peculiarità, come ricordato dagli esperti del Ministero della Salute, è prerogativa esclusiva dei farmaci. Il suddetto dicastero ha sottolineato questo aspetto, così come l’importanza di diffidare dei prodotti che promettono miracoli e che vengono venduti di sovente online. Per chiarire meglio questo tema basilare per la Salute pubblica, il Ministero della Salute ha ...

Cadmio nelle seppie surgelate - ritirate dal Ministero della Salute : “Non mangiatele” : L’azienda Seafood ha ritirato dal mercato le seppie surgelate a marchio Seacon, perché le analisi hanno evidenziato la presenza di Cadmio. Lo rende noto il Ministero della Salute, che ha pubblicato il richiamo sul suo portale. Quali sono i pericoli legati alla contaminazione di questo metallo pesante.Continua a leggere

Salute mentale - i sintomi della schizofrenia : Salute mentale, i sintomi della schizofrenia. In Italia si stima che la schizofrenia colpisca tra 250 a 500 mila persone.

“Le giornate della Salute” : come prevenire le patologie del cuore e dei reni nella terza età : La salute dei reni e quella del cuore sono legate a doppio filo: da una parte condividono alcuni fattori di rischio come l’ipertensione e l’obesità, dall’altra alcuni fattori specifici della malattia renale possono mettere in pericolo il cuore e viceversa. E l’undicesimo appuntamento delle “giornate della salute”, iniziativa di prevenzione promossa dalla dr.ssa Daria Caminiti, medico-chirurgo specialista in otorinolaringoiatria ...

Integratori alimentari - il decalogo del Ministero della Salute : “Non curano”. Consigli su come usarli in modo sicuro e consapevole : Gli Integratori alimentari sono “fonti concentrate di nutrienti o altre sostanze ad effetto fisiologico che non hanno una finalità di cura, prerogativa esclusiva dei farmaci“. Lo chiarisce il Ministero della Salute in un decalogo per un uso corretto degli Integratori alimentari 2019′ pubblicato sul proprio sito. Gli Integratori “sono ideati e proposti per favorire nell’organismo il regolare svolgimento di specifiche ...

Lady Gaga - la madre parla l’adolescenza della popstar : “Nella nostra società non trattiamo la Salute mentale come trattiamo quella fisica” : “Umiliata, derisa, isolata da tutti”. La madre di Lady Gaga confessa in tv alcuni retroscena dell’adolescenza di sua figlia. Cynthia Germanotta intervistata durante il programma CBS – This morning ha svelato i grossi problemi di bullismo vissuti dalla cantante pop statunitense quando era ragazzina. “Stefani è stata davvero unica. E questo non è stato sempre apprezzato dai suoi coetanei. Di conseguenza ha attraversato molti momenti difficili. ...

ATMP : dal Ministero della Salute la svolta per il trattamento di numerose patologie gravi. Sempre maggiori le opzioni terapeutiche : Oggi giovedì 24 ottobre a Roma presso l’auditorium del Ministero della Salute è in corso la “Presentazione del Secondo Report Italiano sulle ATMP – Come rendere attrattiva l’Italia nella ricerca e produzione delle ATMP”. L’iniziativa, organizzata da MA Provider, ha l’obiettivo di presentare i risultati di questo secondo rapporto e costituisce un momento di confronto per incentivare la formazione di partnership pubblico-private per lo ...

Fecondazione - Consulta : desiderare figli non rientra nella tutela della Salute : “La tutela costituzionale della salute non può essere estesa fino a imporre la soddisfazione di qualsiasi aspirazione soggettiva o bisogno che una coppia, o anche un individuo, reputi essenziale“, come il desiderio di avere figli, “così da rendere incompatibile ogni ostacolo normativo frapposto alla sua realizzazione“. Per questo “non può considerarsi irrazionale e ingiustificata, in termini generali, la ...