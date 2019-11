Preso ex KKK, voleva colpire sinagoga

Pianificava un attacco a unain Colorado, negli Stati Uniti, ma è stato arrestato dall'Fbi. Si tratta di un uomo di 27 anni, noto suprematista bianco: ha detto a un agente sotto copertura di voler avvelenare i membri della secondapiù antica del Colorado e di aver pagato un cuoco per mettere dell'arsenico nelle tubature dell'acqua della struttura: la Temple Emanuel a Pueblo. L'uomo è un ex membro del KKK (Ku Klux Klan) e in passato aveva dichiarato che gli "ebrei meritano di morire".(Di lunedì 4 novembre 2019)