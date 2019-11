L’amministratore delegato di McDonald’s è stato licenziato per aver avuto una relazione

McDonald's licenzia L’amministratore delegato : relazione consensuale con una dipendente : Il nome della donna e i dettagli della relazione non sono stati divulgati. Ma Easterbrook si è scusato: «Ho violato la politica aziendale»

Renault - il colpo di mano. Licenziato L’amministratore delegato Thierry Bollorè : Thierry Bolloré non è più l’amministratore delegato del gruppo Renault . L’azienda francese ha tolto il mandato a quello che di fatto era il suo numero due nella scala gerarchica, e quello con le mansioni più operative, dopo il presidente Jean-Dominique Senard. Pare che il motivo principale di questo allontanamento siano stati proprio i dissapori di Bollorè con quest’ultimo, che gode dell’appoggio dello stato francese il ...

Si sono dimessi L’amministratore delegato e il Consiglio di amministrazione di AMA - l’azienda dei rifiuti di Roma : Si sono dimessi Paolo Longoni, amministratore delegato di AMA, l’azienda dei rifiuti di Roma , e gli altri due membri del Consiglio di amministrazione Luisa Melara e Massimo Ranieri. Secondo il quotidiano Roma no il Tempo, la decisione è arrivata dopo che la sindaca di

Nissan - L’amministratore delegato Hiroto Saikawa annuncia le dimissioni. “Ha percepito bonus illegittimi” : Nissan cambia guida, ancora. Dopo le pressioni da parte della stampa nipponica, l’amministratore delegato Hiroto Saikawa ha annunciato le sue dimissioni, previste per il 16 settembre. A suo carico alcune accuse di irregolarità finanziarie, avvenute – a suo dire – senza che ne fosse a conoscenza: si tratta di guadagni legati all’andamento del titolo in Borsa e calcolati erroneamente, che hanno portato nelle sue tasche un totale ...