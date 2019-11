La Lega A risponde a Pioli | «Calendari redatti con equilibrio»

Zingaretti : “Lega regressiva - illiberale e xenofoba : ma risponde all’inquietudine del popolo” : "Salvini è il migliore a raccontare e rappresentare i problemi ma è il peggiore a risolverli. È un tifone di bugie raccontate con il sorriso": ma ha saputo comprendere il popolo. Lo afferma il segretario dem Nicola Zingaretti, che sottolinea la necessità di riformare il Pd dopo "una storia di conflitti, separazioni, di chiusure e a volte egoismi, quando era invece essenziale far sentire al popolo la forza del noi e la voglia di sentirsi parte di ...

Zingaretti : “Lega regressiva - illiberale e xenofoba : ma risponde alle inquitudini del popolo” : "Salvini è il migliore a raccontare e rappresentare i problemi ma è il peggiore a risolverli. È un tifone di bugie raccontate con il sorriso": ma ha saputo comprendere il popolo. Lo afferma il segretario dem Nicola Zingaretti, che sottolinea la necessità di riformare il Pd dopo "una storia di conflitti, separazioni, di chiusure e a volte egoismi, quando era invece essenziale far sentire al popolo la forza del noi e la voglia di sentirsi parte di ...

"Non siamo la Lega". Il Pd risponde a Di Maio : Il tema delle alleanze alle Regionali crea fibrillazioni non sono nella maggioranza ma anche nel governo. Il giorno dopo il voto in Umbria, Luigi Di Maio chiude a priori all'ipotesi di un altro asse con il Pd alle prossime amministrative. Ma in casa dem è una posizione che lascia interdetti e il ragionamento è questo: "Se scarta alleanze sul territorio significa che non ci considera alleati neanche al governo. E allora che ci stiamo a fare ...

Delia Duran risponde indirettamente a Mila Suarez : Testimoni le forze dell’ordine - parleremo solo per vie Legali : Delia Duran non ci sta e, pur non facendolo direttamente, tramite le sue storie su Instagram ha risposto a Mila Suarez. L'antefatto è una presunta aggressione che la modella venezuelana e il suo compagno Alex Belli avrebbero subito nei giorni scorsi davanti al tribunale di Ravenna da parte dell'ex marito della Duran. Alex Belli ha avuto una lunga relazione con Mila Suarez, interrotta quando ha conosciuto proprio Delia Duran. Da allora l'ex ...

Eleonoire Casalegno risponde a Luca Onestini (e procede per vie Legali) : Elenoire Casalegno passa alle vie legali contro Luca Onestini. Tutto nasce da una puntata del programma Vite da Copertina, in onda ogni pomeriggio su Tv8, dove la conduttrice ha detto l'ex tronista e la fidanzata Ivana Mrazova avrebbero rifiutato di partecipare a Pechino Express per una questione ‘economica’ ("Luca ha detto di no a Pechino perché non voleva stare lontano dai social network per un mese, per una questione di guadagni", le ...

Migranti : A question time Camera Lamorgese risponde a Lega su aumento sbarchi : Roma, 16 ott.'(Adnkronos) – Al question time della Camera in programma oggi alle 15, il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, risponderà ad un’interrogazione del capogruppo della Lega, Riccardo Molinari, sulle iniziative volte a fronteggiare l’incremento degli sbarchi di Migranti sulle coste italiane, nonché in materia di redistribuzione dei richiedenti asilo in ambito europeo.L'articolo Migranti: A question ...

Fondi Lega - l’ira di Salvini : “Ma per chi mi avete preso?”. Floris e i giornalisti in studio : “Ci prende in giro - non sta rispondendo alle domande” : Scontro rovente a Dimartedì (La7) tra il senatore della Lega, Matteo Salvini, e i giornalisti Concita De Gregorio, Aldo Cazzullo, Helga Cossu. Il tema è sempre quello dei presunti Fondi russi della Lega, su cui l’ex ministro dell’Interno mostra insofferenza, venendo accusato dai giornalisti di non rispondere alle domande rivoltegli. La prima polemica esplode nel confronto con la giornalista di Repubblica, Concita De Gregorio, che gli ...

Corona minaccia azioni Legali contro la D’Urso e lei risponde : Barbara D’Urso non ci sta e replica in diretta a Fabrizio Corona che nei giorni scorsi aveva minacciato azioni legali. Tutto era partito da un video mostrato nel corso di Live – Non è la D’Urso che mostrava Corona nel carcere di San Vittore, dove si trova da quando è stato nuovamente arrestato. L’ex re dei paparazzi infatti è tornato in cella dopo che il tribunale di Milano ha deciso di sospendere l’affidamento ...